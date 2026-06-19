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«Está haciendo un esfuerzo fantástico»: Mauricio Pochettino afirma que la participación de Christian Pulisic con Estados Unidos ante Australia en el Mundial se decidirá a última hora
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La situación
Pulisic solo jugó el primer tiempo de la victoria de Estados Unidos sobre Paraguay y fue reemplazado por Sebastián Berhalter en el descanso. Según Pochettino, el jugador del AC Milan recibió un golpe en la pantorrilla durante la semana en un entrenamiento y el partido lo agravó.
Durante la semana entrenó aparte, con trabajo de gimnasio y sesiones individuales adaptadas. Tras la última práctica, Pochettino admitió que su participación en el partido aún era incierta.
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Lo que dijo Pochettino
«Ha entrenado en solitario toda la semana», dijo el seleccionador de la USMNT. «Esta noche nos reuniremos con el equipo médico, evaluaremos al grupo y mañana anunciaremos su situación.
Está mejorando mucho desde el viernes. Si no puede jugar mañana, estará listo para el siguiente partido, pero está haciendo un esfuerzo enorme para estar disponible. Para cualquier jugador que ame a su país, es una oportunidad increíble de disfrutar y ayudar al equipo a ganar. Estas lesiones siempre duelen, pero Christian es fuerte y tiene una gran mentalidad; está haciendo un esfuerzo fantástico para estar listo cuanto antes».
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Las opciones de Pochettino
Si Pulisic no juega el viernes, Pochettino tiene varias opciones. Puede adelantar a Weston McKennie o a Malik Tillman, y Tim Weah, Brenden Aaronson, Gio Reyna o Alex Zendejas podrían aportar desde el banquillo tras el partido contra Paraguay.
El seleccionador de EE. UU. fue preguntado el viernes sobre esas opciones, pero no mostró sus cartas.
«Mañana os diré si esa es la situación», respondió al ser preguntado por el posible sustituto de Pulisic. «Por ahora evaluamos todas las opciones y decidiremos esta noche, una vez tengamos la confirmación».
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¿Y ahora qué?
El partido del viernes contra Australia es clave para que Estados Unidos gane el grupo. Si vencen a los Socceroos, quedarán primeros y avanzarán a las eliminatorias.
De perder o empatar, su destino se definirá ante Turquía en Los Ángeles.