«Está haciendo un esfuerzo fantástico»: Mauricio Pochettino afirma que la participación de Christian Pulisic con Estados Unidos ante Australia en el Mundial se decidirá a última hora

Pulisic solo jugó el primer tiempo de la victoria de Estados Unidos sobre Paraguay y fue reemplazado por Sebastián Berhalter en el descanso. Según Pochettino, el jugador del AC Milan recibió un golpe en la pantorrilla durante la semana en un entrenamiento y el partido lo agravó.

Durante la semana entrenó aparte, con trabajo de gimnasio y sesiones individuales adaptadas. Tras la última práctica, Pochettino admitió que su participación en el partido aún era incierta.