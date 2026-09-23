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«¡Está enfadado!» - Acusan a Cole Palmer de fingir una lesión para desairar a Inglaterra y a Thomas Tuchel
Palmer se cae de la convocatoria de Inglaterra
Palmer se ha retirado de la última convocatoria de Inglaterra de cara a sus próximos partidos de la Nations League. La estrella del Chelsea había sido convocada de nuevo por Tuchel después de quedarse de forma controvertida fuera de una plaza en el Mundial de este año. Sin embargo, Palmer fue uno de los cinco jugadores que abandonaron la concentración apenas cinco días antes de que Inglaterra se enfrente a España.
Se unió a Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice y Tino Livramento en una larga lista de bajas. El motivo oficial dado para la ausencia de Palmer es un problema muscular menor. A pesar de esta actualización médica habitual, su salida ha desatado una polémica inesperada y una intensa especulación sobre sus verdaderos motivos.
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Collins acusa de fingir una lesión
El exdefensa de Gales y del West Ham United Collins ha cuestionado públicamente la legitimidad del problema físico de Palmer. En declaraciones en el pódcast No Tippy Tappy Football, Collins teorizó con que la estrella del Chelsea le guarda rencor a Tuchel.
«Yo diría que está molesto», afirmó Collins al hablar de la baja. «Está molesto porque no fue al Mundial y se ha retirado. Escucha, esa es mi opinión».
Se examina con lupa el estado físico de la estrella del Chelsea
Palmer sufrió una campaña frustrante la pasada temporada, al lidiar con una persistente lesión en la ingle que le limitó a solo 24 titularidades en la Premier League. Sin embargo, ha firmado un brillante inicio de la nueva temporada, participando en los siete partidos del Chelsea y sumando cuatro goles y dos asistencias.
Tirando de sus propias experiencias como profesional, Collins se mostró muy escéptico con ese repentino contratiempo físico y dijo: "No conozco al chaval, pero sinceramente, desde el punto de vista de un exjugador y jugador, para mí, está mosqueado.
"A mí, como exjugador, me suena a que ha ido al preparador físico y le ha dicho: '¿De verdad? No me apetece... di algo, gestión de cargas'. Escuchad, puede que no sea así, pero yo he jugado a esto."
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Inglaterra se prepara para las pruebas de la Liga de Naciones
Con Palmer oficialmente de baja, James Garner, del Everton, y Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, han sido llamados a la concentración de Inglaterra como recambios. Tuchel debe ahora reconfigurar sus opciones ofensivas sin el jugador del Chelsea, que atravesaba un gran momento de forma.
Inglaterra iniciará su campaña en la Nations League contra España en Wembley. Después viajará a Praga para enfrentarse a la República Checa el próximo martes. El equipo de Tuchel continuará su exigente calendario contra Croacia en Rijeka el 3 de octubre. El parón internacional concluirá finalmente con el partido de vuelta ante la República Checa en Wembley el 6 de octubre.
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