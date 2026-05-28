En una reciente entrevista con DAZN, Marotta desmintió los rumores sobre la salida de Bastoni. Aseguró que el Inter no planea vender al defensa y que solo lo harían si él lo solicita.

Marotta fue tajante: «Por principio, no somos vendedores. Si un jugador se marcha, es porque él mismo lo ha pedido. Bastoni no ha expresado ese deseo; está contento aquí, así que no necesitamos venderlo. Creo que se quedará con nosotros durante mucho tiempo».