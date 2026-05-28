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«¡Está encantado de quedarse!» - El presidente del Inter desmiente los rumores sobre un posible fichaje del defensa estrella Alessandro Bastoni por el Barcelona
Marotta descarta la salida de Bastoni
En una reciente entrevista con DAZN, Marotta desmintió los rumores sobre la salida de Bastoni. Aseguró que el Inter no planea vender al defensa y que solo lo harían si él lo solicita.
Marotta fue tajante: «Por principio, no somos vendedores. Si un jugador se marcha, es porque él mismo lo ha pedido. Bastoni no ha expresado ese deseo; está contento aquí, así que no necesitamos venderlo. Creo que se quedará con nosotros durante mucho tiempo».
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La clave del éxito del Inter
Bastoni es clave en el Inter campeón de la Serie A. Marotta insiste en retener un grupo sólido de líderes para seguir triunfando en Italia y Europa. Este núcleo duro forma la base de la identidad del club.
El presidente citó a varios jugadores clave que encarnan esta filosofía y resaltó su experiencia: «Este equipo tiene un núcleo sólido, una columna vertebral de jugadores que llevan aquí varios años. Me refiero a Barella, Bastoni y Lautaro; son el núcleo al que se suman los nuevos. Debemos transmitir una cultura ganadora a los recién llegados, aunque carezcan de experiencia», explicó Marotta.
Chivu, a punto de renovar su contrato
Marotta confirmó que el club premiará al entrenador Cristian Chivu por sus logros: Scudetto y Coppa Italia en su primera temporada. El exdefensa firmará un nuevo contrato a largo plazo para seguir liderando al equipo, pieza clave en el crecimiento institucional.
Marotta lo explicó así: «La renovación de Chivu es una formalidad; no es la prioridad frente al programa que viene. Tiene contrato y lo ampliaremos porque es justo. Ha demostrado estar a la altura y ser uno de los entrenadores emergentes del país. Es justo que reciba una recompensa por parte del club, tanto en lo que respecta a la prórroga como a la revisión de su situación económica».
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Planificación de futuro y profundidad de la plantilla
Aunque la prioridad es retener a sus estrellas, el Inter busca reforzar su plantilla. Se rumorea el fichaje del portero de la Lazio Iván Provedel, que competiría con Josep Martínez, y el interés por el centrocampista del Liverpool Curtis Jones. Además, estaría a punto de cerrar un acuerdo de 23 millones de euros por Aleksandar Stankovic, del Club Brugge.