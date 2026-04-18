¿Está en peligro incluso su participación en el Mundial? El FC Bayern de Múnich anuncia la lesión de su estrella ofensiva

Gnabry se perderá seguro el próximo partido de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart, en el que el Bayern Múnich podría asegurar el título con solo sumar algún punto. Aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja.

Gnabry también figura en los planes del seleccionador Julian Nagelsmann para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Por ahora se desconoce si el jugador de 30 años peligra su participación en el torneo (11 de junio-19 de julio).