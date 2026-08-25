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¿Está el Barcelona jugando a largo plazo con Erling Haaland? Se aborda un fichaje «mítico» mientras se especula con un movimiento a LaLiga del prolífico delantero del Manchester City
El Barcelona se ha desprendido de Lewandowski y Ferran Torres
Tras conquistar otro título nacional en 2025-26, el Barcelona ha acordado desprenderse de dos jugadores de rendimiento contrastado. El prolífico delantero polaco Robert Lewandowski se ha despedido de Catalunya como agente libre y ahora milita en la MLS, mientras que el internacional español campeón del mundo Ferran Torres se ha marchado al Paris Saint-Germain en un traspaso de 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares).
El ilusionante potencial de la joven promesa egipcia Hamza Abdelkarim fue incorporado en febrero, pero solo tiene 18 años y cuenta con poca experiencia al más alto nivel. Ha habido mucho debate en torno al supuesto interés en el delantero del Atlético de Madrid Julian Alvarez, que quiere salir.
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El Barcelona, relacionado con el campeón del mundo Alvarez
El argentino, de 26 años, aún podría acabar en el Camp Nou, pero otro goleador con vínculos con el Manchester City lleva tiempo en el radar de la dirección deportiva. Haaland ha visto puerta en 162 ocasiones a lo largo de 200 apariciones con uno de los pesos pesados de la Premier League.
Tiene contrato hasta 2034, pero eso ha hecho poco por acallar los rumores sobre una salida en Inglaterra. El padre de Haaland, Alf Inge, ha dejado abierta la puerta a un traspaso, ya que un nuevo reto en España resulta muy atractivo. ¿Está el Barça esperando su momento y preparando una ofensiva para 2027?
¿Podría Haaland acabar en el Camp Nou en 2027?
Cuando le plantearon esa pregunta a McManaman, la exestrella del City, que habló con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que ofrecerá este sábado la visita del Atlético a Sevilla, dijo: «Puede ser. Todo el mundo tiene esa idea mítica de que Erling quiere jugar en España, ¿no?
«Quiero decir, si el Barcelona podría siquiera permitirse a Erling ya es otra cuestión, así que quizá estén jugando a largo plazo, no tengo ni idea. Erling parece muy, muy feliz en el City; firmó un enorme contrato de larga duración el año pasado, ¿no?
«Pero estoy de acuerdo, el año pasado me pareció que iban bastante justos arriba y fueron y ganaron la liga con bastante comodidad. Robert se ha ido, Ferran se ha ido, ¿quién es su delantero centro este año?
«Creo que [Karim] Adeyemi no es realmente un nueve puro, es más bien un velocista típico, ¿no? Tienes a Raphinha, tienes a [Anthony] Gordon, tienes a Lamine [Yamal].
«Cada vez que veía al Barcelona el año pasado hacían lo mismo, el año anterior hicieron lo mismo. Miraba varias zonas y pensaba que iban cortos ahí, que iban cortos ahí, y luego van y arrasan con todo el mundo.
«Miro a Eric Garcia, jugó en unas cuatro o cinco posiciones el año pasado y pienso para mis adentros: “¿Puede jugar ahí, puede jugar ahí?”, y en realidad sí, ¡puede jugar en todas partes!
«Así que siguen sorprendiéndome, pero me pasa lo mismo, sigo pensando que necesitan un nueve posicional. Otra cosa es si tienen uno en La Masia, subiendo como joven, que pueda rendirte durante quizá 10-15 partidos.
«Madrid ha traído a [Carlos] Espi, ya ha marcado unos cuantos goles, de nuevo un tipo de jugador diferente. Pero ya sabes, Lamine marcará 20 si se mantiene en forma, Raphinha marcará otros 25 si se mantiene en forma, y Adeyemi apostaría a que llegará a 20, y Gordon, si juega suficientes partidos, marcará 20 goles. Tienden a repartirlo un poco más de manera equilibrada que el Real Madrid».
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Calendario del Barcelona 2026-27: defensa del título de LaLiga
El Barcelona alineó al internacional alemán Adeyemi por el centro cuando abrió su campaña 2026-27 a domicilio ante el Elche. Estuvo entre los goleadores en una contundente victoria por 5-0, con Raphinha y Fermin Lopez firmando un doblete cada uno.
El vigente campeón de Hansi Flick afronta ahora dos partidos seguidos en casa, y el primero de ellos le medirá al Athletic Club el jueves. Después, con los rumores sobre Haaland de fondo, recibirá al Rayo Vallecano el 31 de agosto.
ESPN en Disney+, hogar de la acción de LALIGA en directo cada sábado por la noche, llevando lo mejor del fútbol español a los aficionados de todo el Reino Unido.
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