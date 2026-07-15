AFP
Traducido por
«¿Está el árbitro a la altura de una semifinal?» - Didier Deschamps critica el arbitraje tras la eliminación de Francia del Mundial a manos de España
Deschamps cuestiona el nivel arbitral
Tras la derrota 2-0 que eliminó a Francia de su tercer Mundial, Deschamps criticó la labor del árbitro Barton. El partido cambió en el minuto 22, cuando Mikel Oyarzabal marcó de penalti por una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.
Deschamps, de 57 años, se mostró molesto y alegó que el balón había golpeado el brazo de Yamal antes del contacto. «Si hablo, pareceré un mal perdedor», admitió. «Pero os pregunto: ¿está el árbitro a la altura de arbitrar una semifinal? Está el penalti, pero eso no es todo; se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero hacéos la pregunta».
- AFP
Los fallos técnicos persiguen a los Bleus
Más allá de la polémica arbitral, el seleccionador francés admitió la inferioridad de su equipo. España amplió su ventaja con un gol de Pedro Porro en el 58’, dejando inofensivo el ataque galo liderado por Mbappé y Olise. Las estadísticas fueron elocuentes: Francia no disparó entre los tres palos hasta los últimos minutos.
«Para tener alguna esperanza, teníamos que dar lo mejor de nosotros mismos», admitió Deschamps. «Por desgracia, no lo hicimos. Hoy [España] ha defendido muy bien. Nos han dejado muy poco espacio. Además, como cometimos errores técnicos, nos resultó difícil crearles problemas. Nuestro nivel técnico estuvo por debajo de lo que habíamos mostrado en partidos anteriores».
Además, ellos leen muy bien el juego e interceptan pases. No encontramos soluciones. No es que hayamos perdido nuestra identidad ofensiva; suele ser uno de nuestros puntos fuertes.
«También hubo mucho mérito del rival. No voy a condenar todo lo que hicimos ni a borrar lo logrado, pero en un partido así, contra España, hay que dar el máximo. Francia no estuvo a ese nivel esta noche».
Mbappé critica duramente el planteamiento táctico
Mientras el entrenador se centraba en el árbitro y en el desarrollo del juego, el capitán Mbappé miró al banquillo. El jugador del Real Madrid mostró su frustración porque el centro del campo español impuso el ritmo del partido. Mbappé afirmó que el plan táctico no logró frenar a los creadores de juego de La Roja.
«Estábamos tres contra dos en el centro del campo y, contra España, eso es complicado», afirmó Mbappé. «Fabián [Ruiz] y Rodri tuvieron mucho tiempo para desarrollar su juego. Hubo falta de comunicación en la presión. Creo que deberíamos haber hecho una presión hombre a hombre y obligarles a correr con nosotros. No jugamos el partido que queríamos, ni técnica ni tácticamente. En una semifinal del Mundial, si no haces lo que debes, no ganas».
- Getty Images Sport
El fin de una era para Deschamps
La derrota pone un broche amargo a los 14 años de éxito de Deschamps al frente de la selección. A pesar del revés, el técnico rechazó que una noche borre un legado con cuatro Mundiales consecutivos en cuartos o más, incluido el título de 2018 y la final de 2014. “No controlamos bien el partido; el rival nos forzó a errores”, admitió.
«No controlamos lo suficiente la situación», admitió. «El rival nos obligó a cometer errores. Pero era una semifinal del Mundial. Para dos de nuestros jugadores era la primera. Eso no resta mérito a lo que hicimos bien antes». No quiero restar importancia a todo lo logrado». Con Zinedine Zidane, según se informa, esperando entre bastidores tras el torneo, Francia debe ahora recomponerse para disputar el partido por el tercer puesto en Miami.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias