Según la prensa, el Borussia recibirá 20 millones de euros por el traspaso del jugador de 23 años, a lo que se suman posibles bonificaciones por valor de unos tres millones de euros. Reitz firma con el equipo sajón un contrato hasta 2031.
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«Esta decisión no me ha resultado nada fácil»: el RB Leipzig ficha para la Bundesliga
«La cantidad que recibiremos por Rocco es la más alta que el Borussia ha podido obtener jamás por un jugador de la cantera», declaró el director deportivo Rouven Schröder: «El hecho de que el acuerdo se haya alcanzado tan pronto nos ayuda mucho en nuestra planificación».
Reitz había capitaneado al Borussia esta temporada en sustitución del lesionado Tim Kleindienst. Según los medios de comunicación, su cláusula de rescisión estaba fijada en 25 millones de euros, pero al parecer el RB no estaba dispuesto a pagar esa suma.
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Rocco Reitz es un veterano del Gladbach
Reitz es miembro del Borussia desde que nació y ha pasado por todas las categorías inferiores del club desde la categoría infantil. Está casado con la hija de Karlheinz Pflipsen, quien ganó la Copa DFB con el Gladbach en 1995.
«He decidido comenzar una nueva etapa en mi carrera a partir del verano. Por supuesto, entiendo que haya quien no pueda comprender mi decisión de dejar el club. Esta decisión no me ha resultado nada fácil», declaró Reitz: «Puedo prometer que daré todo lo que tengo en cada partido que me queda, sobre todo en el derbi de este fin de semana».
El sábado (15:30 h/Sky), el Borussia visita a su rival, el 1. FC Köln; será el centésimo derbi en la historia de la Bundesliga.
La temporada de Rocco Reitz en el Borussia Mönchengladbach en cifras:
Partidos 27 Minutos jugados 2231 Goles 0 Asistencias 2