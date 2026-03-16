«Esta decisión no me ha resultado nada fácil»: el RB Leipzig ficha para la Bundesliga

Reitz es miembro del Borussia desde que nació y ha pasado por todas las categorías inferiores del club desde la categoría infantil. Está casado con la hija de Karlheinz Pflipsen, quien ganó la Copa DFB con el Gladbach en 1995.

«He decidido comenzar una nueva etapa en mi carrera a partir del verano. Por supuesto, entiendo que haya quien no pueda comprender mi decisión de dejar el club. Esta decisión no me ha resultado nada fácil», declaró Reitz: «Puedo prometer que daré todo lo que tengo en cada partido que me queda, sobre todo en el derbi de este fin de semana».

El sábado (15:30 h/Sky), el Borussia visita a su rival, el 1. FC Köln; será el centésimo derbi en la historia de la Bundesliga.