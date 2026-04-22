¿Está decidido el futuro de Arne Slot? Jamie Carragher ofrece importantes novedades sobre el puesto de entrenador del Liverpool tras una temporada desastrosa

Según Sky Sports, Slot seguirá al frente del Liverpool la próxima temporada, pues el club está cerca de asegurar la Liga de Campeones. La brecha de siete puntos sobre el Chelsea casi garantiza el quinto puesto, que da acceso a la competición europea. Aunque el equipo ha mejorado, el técnico holandés mantiene el respaldo de la directiva.

Campeón de la Premier la temporada pasada, el técnico ha sufrido presión en su segundo curso, y el equipo podría acabar la campaña sin títulos, lejos del Arsenal y el Manchester City. Pese a ello, la directiva reitera su apoyo al proyecto y Slot cuenta con la confianza de los propietarios y de los directivos Richard Hughes y Michael Edwards.