«El parón invernal ya ha durado bastante», pensó Julian Nagelsmann hace dos semanas y media, y sin pensárselo dos veces volvió a llamar la atención con una entrevista sensacionalista. En la revista *Kicker*, el seleccionador alemán preparó al mundo del fútbol alemán para el Mundial con unas declaraciones polémicas, y ahora se ha hecho pública la convocatoria definitiva de la selección antes del torneo en Norteamérica.
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¿Está dando un giro de 180 grados Julian Nagelsmann? En la convocatoria de la selección alemana destaca un detalle llamativo sobre Felix Nmecha
«Habrá decisiones —puedo adelantarlo ya— que probablemente no serán muy bien recibidas. Ni por los jugadores, ni tampoco por el gran público», anunció Nagelsmann con tono significativo. A diferencia de lo que ocurrió con su convocatoria de marzo previa a la Eurocopa 2024, cuando descartó a Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka y Serge Gnabry y recuperó a Toni Kroos, en marzo de 2026 no se produjo ninguna sorpresa mayúscula.
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Selección alemana: Jamal Musiala podría entrar en la convocatoria para el Mundial
Aunque faltan algunos nombres destacados, ninguna de estas bajas es ni de lejos tan espectacular o sorprendente como aquellas de entonces. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug y Robert Andrich no están en su mejor momento. Angelo Stiller y Maximilian Beier ya no formaban parte de la última convocatoria. La situación de Said El Malla en el 1. FC Köln no ha cambiado. Ninguno de ellos es un peso pesado. Jamal Musiala se recuperará de sus problemas en el tobillo en Múnich.
Las primeras convocatorias de Lennart Karl y Jonas Urbig son justificables a la vista de su rendimiento en el FC Bayern y probablemente también serán bien recibidas por el gran público. Con siete jugadores, los muniqueses vuelven a formar un bloque importante, que en el Mundial podría incluso crecer hasta ocho jugadores si Musiala se recupera.
Musiala es el único jugador no convocado que, siempre que esté en forma para entonces, puede contar con una convocatoria para el Mundial. Kevin Schade compite con Beier y Adeyemi por el puesto de delantero de contraataque en la plantilla, tal y como confirmó Nagelsmann en su rueda de prensa del jueves. El seleccionador nacional respaldó a Nick Woltemade a pesar de su difícil etapa en el Newcastle United. Tras las detalladas explicaciones de Nagelsmann sobre su no convocatoria, Stiller difícilmente puede contar con opciones.
Las mayores sorpresas en la convocatoria de la selección se deben principalmente a los propios anuncios de Nagelsmann: el regreso de Anton Stach a la DFB tras cuatro años de ausencia y la clasificación de Felix Nmecha como «jugador ofensivo», acompañadas de declaraciones sobre Leon Goretzka en la rueda de prensa.
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Selección alemana: Felix Nmecha figura esta vez en la categoría «Ofensiva»
En una entrevista con la revista Kicker, Nagelsmann se quejó de la falta de mediocampistas ofensivos. En su opinión, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Pascal Groß, Angelo Stiller y Robert Andrich son «todos tipos de jugadores muy similares». Por eso no tiene previsto formar una pareja de mediocampistas ofensiva con Pavlovic y Nmecha, algo que muchos aficionados y expertos, encabezados por el crítico Lothar Matthäus, reclaman con vehemencia. «Uno de los dos tiene, en cualquier caso, buenas posibilidades de jugar», dijo Nagelsmann. «Pero necesitamos un perfil algo diferente para la parte más ofensiva».
Precisamente para esa posición, Nagelsmann le ha prometido una plaza de titular en el Mundial al suplente del Bayern de Múnich Goretzka, una figura bastante controvertida entre el público futbolístico alemán. El seleccionador nacional eludió la pregunta de si consideraba a Stach como alternativa. El jugador de 27 años lo está haciendo «bien» en el Leeds United, «pero tampoco destaca especialmente en el juego aéreo ni es un gran luchador en los duelos, sino más bien alguien a quien le gusta tener el juego por delante».
No obstante, Nagelsmann convocó por sorpresa a Stach para la plantilla, al igual que a Pavlovic, Nmecha y Groß; es decir, a cuatro tipos de jugadores muy similares, a su juicio, para lo que se supone que es un solo puesto. Sin embargo, en el caso de Nmecha se avecina un giro. A diferencia de lo que ocurrió en otoño y en contra de las últimas declaraciones del seleccionador nacional, el jugador del Dortmund no figura esta vez en la lista de convocados en la categoría de «defensivos», sino en la de «ofensivos». Es posible que Nagelsmann esté considerando ahora una doble pivote formada por Pavlovic y Nmecha, a costa de Goretzka.
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Julian Nagelsmann se retracta sobre Leon Goretzka
En la rueda de prensa, Nagelsmann se expresó de forma muy diferente al respecto respecto a lo que había dicho en la entrevista con Kicker. Según él, sus declaraciones sobre Goretzka se habían malinterpretado. «Dije: “Tiene buenas posibilidades de jugar”», citó Nagelsmann correctamente, y matizó: «Jugar también significa dos minutos». Lo que Nagelsmann omitió fue la segunda parte de su declaración de entonces. Textualmente: «Tal y como están las cosas, Leon Goretzka, a pesar de su escaso tiempo de juego en el Bayern, tendrá buenas posibilidades de jugar y de desempeñar un papel similar al que tuvo en la fase de clasificación para el Mundial». Allí, Goretzka fue titular en cinco de los seis partidos y salió como suplente en el último. Es decir: titular.
Ahora, Nagelsmann también se refirió al escaso tiempo de juego de Goretzka últimamente en el FC Bayern y, además, habló de forma proactiva sobre Nmecha. «Con Felix Nmecha tenemos en la plantilla a un jugador que también puede ocupar esa posición, pero que la interpreta de forma un poco diferente». Hasta la fecha, Pavlovic y Nmecha nunca han sido titulares juntos bajo las órdenes de Nagelsmann, pero es posible que se produzca el estreno en alguno de los próximos partidos amistosos contra Ghana y Suiza.
Selección alemana: la convocatoria de la selección nacional alemana
Posición Jugador Club Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim Portero Alexander Nübel VfB Stuttgart Portero Jonas Urbig FC Bayern de Múnich Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich Defensa David Raum RB Leipzig Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensa Anton Stach Leeds United Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich Defensivo Malick Thiaw Newcastle United Defensa Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofensivo Leon Goretzka FC Bayern de Múnich Ofensiva Serge Gnabry FC Bayern de Múnich Delantero Kai Havertz Arsenal Delantero Lennart Karl FC Bayern de Múnich Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart Delantero Felix Nmecha Borussia Dortmund Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul Delantero Kevin Schade FC Brentford Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart Delantero Florian Wirtz FC Liverpool Delantero Nick Woltemade Newcastle United