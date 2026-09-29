GOAL
Traducido por
«Esta concentración servirá para restablecer conexiones»: Emma Hayes anuncia la convocatoria de 26 jugadoras de la USWNT para el partido contra España
- Getty Images
Un análisis más detallado de la plantilla
Estados Unidos vuelve a la acción después de más de cuatro meses de ausencia ante una España que ya se ha clasificado para el Mundial femenino de 2027. España aseguró su plaza con una victoria por 4-0 sobre Inglaterra y otra por 6-1 frente a Islandia; Estados Unidos todavía no se ha clasificado.
Después de tres convocatorias seguidas sin ninguna debutante, Hayes ha llamado a cuatro: Jordan Silkowitz, Evelyn Shores, Pietra Tordin y Trinity Byars. Se unen a las veteranas Lindsey Heaps y Rose Lavelle.
Sanchez está en medio de una temporada histórica con el North Carolina Courage, igualando el récord de goles en una sola temporada de la NWSL con 20. Integrante de la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2023, suma 28 internacionalidades y tres goles con la absoluta, pero no juega con la selección desde el 30 de octubre de 2024.
- Imagn
Plantilla completa
PORTERAS: Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 11), Jordan Silkowitz (Bay FC; 0), Phallon Tullis- Joyce (Manchester United, ENG; 7)
DEFENSAS: Tierna Davidson (Gotham FC; 70/3), Emily Fox (Arsenal FC, ENG; 78/1), Naomi Girma (Chelsea FC, ENG; 54/2), Avery Patterson (Houston Dash; 14/1), Lilly Reale (Boston Legacy FC; 9/0), Tara Rudd (Washington Spirit; 12/0), Gisele Thompson (Angel City FC; 11/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC; 7/1)
CENTROCAMPISTAS: Sam Coffey (Manchester City FC, ENG; 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC; 178/40), Claire Hutton (Bay FC; 20/1), Rose Lavelle (Gotham FC; 122/29), Evelyn Shores (Angel City FC; 0/0), Mallory Swanson (Chicago Stars; 103/38), Lily Yohannes (OL Lyonnes, FRA; 20/1)
DELANTERAS: Trinity Byars (San Diego Wave FC; 0/0), Michelle Cooper (Kansas City Current; 14/1), Trinity Rodman (Washington Spirit; 57/13), Emma Sears (Racing Louisville FC; 21/6), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 28/3), Pietra Tordin (Portland Thorns FC; 0/0), Alyssa Thompson (Chelsea FC, ENG; 32/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC; 63/25)
- Getty
«Esta concentración servirá para restablecer conexiones»
Cuatro meses es mucho tiempo y, para algunas jugadoras de la USWNT, la espera se ha alargado durante años. Ahí está el caso del «Triple Espresso». Trinity Rodman, Sophia Wilson y Mallory Swanson no coinciden sobre el campo en un partido de la USWNT desde los Juegos Olímpicos de 2024, cuando nació su apodo.
Rodman y Wilson sí han jugado juntas desde entonces, pero Swanson no participó en los dos partidos de junio en Brasil. No juega con Estados Unidos desde octubre de 2024. Incluso después de ese tiempo alejada, es una de las jugadoras con más experiencia de la convocatoria, con 103 internacionalidades y 38 goles.
Recuperar esas conexiones es algo que Hayes tiene muy presente de cara a la concentración.
«Aunque tenemos muchas ganas de jugar contra las campeonas del mundo, sigo pensando en el camino que estamos recorriendo juntas», dijo Hayes en el anuncio de la convocatoria. «Esta concentración servirá para restablecer conexiones tras un largo parón, para ver a algunas jugadoras que no han estado con nosotras en este ciclo y para ofrecer el mejor rendimiento posible ante estadios llenos. Por supuesto, nuestro doble objetivo también será ultimar los preparativos para el torneo de clasificación para el Mundial».
- Getty
¿Qué viene después?
La selección femenina de Estados Unidos recibirá primero a España en el Audi Field de Washington D. C., estadio del Washington Spirit de la NWSL, el 10 de octubre, y después viajará a Chester, Pensilvania, para medirse por segunda vez a España, en el Subaru Park.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias