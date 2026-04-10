«Esta combinación es muy especial»: Max Eberl elogia al entrenador del Bayern, Vincent Kompany

«La forma en que Vinny (Vincent Kompany) combina su faceta de persona y de entrenador es extraordinaria. Como persona, siempre accesible, amable y abierto con todos. Pero también sabe muy bien lo que quiere y cómo conseguirlo en el campo. Esta combinación, dirigir y representar así a un club y a un equipo a sus 40 años, es muy especial», comentó Eberl con entusiasmo.

Además, recordó que hace dos años, tras descartar a Julian Nagelsmann y Ralf Rangnick, eligieron a Kompany como técnico.

Analizamos su trayectoria en Burnley y Anderlecht: un ascenso con más de 100 puntos y, después, el descenso de la Premier. Nos impresionó su estilo de juego y cómo alinea al equipo, y tratamos de adaptarlo a nuestra plantilla», añadió.