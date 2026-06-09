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¿Está Bukayo Saka listo para el Mundial con Inglaterra? Thomas Tuchel ofrece una actualización sobre el estado físico del extremo del Arsenal y recomienda «tener cuidado»

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha dado detalles sobre la condición física de Bukayo Saka antes del último amistoso contra Costa Rica. El extremo se perdió el partido ante Nueva Zelanda tras una exigente temporada con el Arsenal y el cuerpo técnico busca dosificar sus minutos para que llegue en óptimas condiciones al Mundial.

  • La gestión de la forma física de Saka

    En la rueda de prensa previa al partido, Tuchel confirmó que Inglaterra vigila de cerca a Saka para el amistoso del miércoles contra Costa Rica. El delantero no jugó en la victoria 1-0 ante Nueva Zelanda el fin de semana, pues se incorporó tarde a la concentración tras la final de la Liga de Campeones con el Arsenal el 30 de mayo. Después de ausentarse en marzo por lesión, su estado físico sigue siendo prioridad. El técnico explicó su precaución con el jugador que ayudó a su club a ganar la Premier League: «Tenemos que tener cuidado con Bukayo, que sufrió una lesión en la concentración de marzo y la arrastró hasta la campaña del club», declaró Tuchel.

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  • La expedición del Arsenal, lista para la acción

    A pesar de la cautela, el entrenador elogió la dedicación del extremo, que esta temporada ha marcado 11 goles y dado nueve asistencias en 49 partidos con el Arsenal. «Se mostró disponible y estuvo brillante. Lo hemos dosificado y seguimos preparándolo físicamente», añadió. Además, el técnico confirmó que Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze también están en plena forma. «Todos están disponibles; nadie necesita descanso ni reporta lesiones tras el primer partido», añadió.

  • Poner a punto la forma física para los partidos

    A medida que se acerca el torneo, el cuerpo técnico aumenta la intensidad. Ahora el foco está en alargar el tiempo de juego contra Costa Rica. Tuchel describió la preparación inmediata y destacó la buena respuesta del grupo: «Hemos tenido un día de recuperación y dos buenas sesiones de entrenamiento. Estamos listos para dar un empujón mañana; es decir, más de 45 minutos. Los jugadores jugarán 60, quizá 70 minutos. Tomaremos esta decisión por la tarde», detalló. De cara al partido, añadió: «Mañana esperamos un esfuerzo físico. Físicamente, [con] intensidad, estilo y juego. Queremos dar el siguiente paso y nos sentimos preparados para ello».

  • Thomas Tuchel - EnglandGetty

    ¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?

    Inglaterra jugará un último amistoso contra Costa Rica antes de enfocarse en el Grupo L. Saka y sus compañeros debutarán en el Mundial ante Croacia el 17 de junio, luego enfrentarán a Ghana el 23 de junio y a Panamá el 27 de junio.

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