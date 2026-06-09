En la rueda de prensa previa al partido, Tuchel confirmó que Inglaterra vigila de cerca a Saka para el amistoso del miércoles contra Costa Rica. El delantero no jugó en la victoria 1-0 ante Nueva Zelanda el fin de semana, pues se incorporó tarde a la concentración tras la final de la Liga de Campeones con el Arsenal el 30 de mayo. Después de ausentarse en marzo por lesión, su estado físico sigue siendo prioridad. El técnico explicó su precaución con el jugador que ayudó a su club a ganar la Premier League: «Tenemos que tener cuidado con Bukayo, que sufrió una lesión en la concentración de marzo y la arrastró hasta la campaña del club», declaró Tuchel.