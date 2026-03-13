Getty
¿Está Bruno Fernandes, «sin cerebro», frenando al Manchester United? El capitán de los Red Devils es criticado al planteársele una importante pregunta sobre el título de la Premier League
El capitán del Manchester United, Fernandes, representa un astuto negocio de traspasos.
El United no ha conseguido ganar ese título desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer y Rubén Amorim no han logrado recuperar el dominio nacional en Old Trafford.
Se ha gastado mucho dinero en perseguir ese sueño, pero la considerable inversión ha tenido pocos resultados tangibles. Fernandes está considerado por muchos como uno de los mejores fichajes del United en los últimos tiempos, tras llegar a Manchester en enero de 2020.
Ha justificado con creces el desembolso inicial de 47 millones de libras (62 millones de dólares) de los Red Devils, asumiendo las funciones de capitán y disputando 318 partidos. Fernandes ha marcado 105 goles con el United y ha superado el centenar de asistencias, convirtiéndose en el tercer jugador, después de Ryan Giggs y Wayne Rooney, en alcanzar las tres cifras en ambos apartados.
Sin embargo, últimamente se ha hablado de su salida. Fernandes ha afirmado que el United estaba dispuesto a traspasarlo en el verano de 2025, cuando surgió el interés de la Liga Profesional Saudí, y que la venta podría sancionarse en 2026.
¿Ayuda o obstáculo? ¿Qué aporta Fernandes al Manchester United?
Parker cree que los Red Devils deberían estar abiertos a ofertas, ya que se podría argumentar que el United se haría más fuerte —y sería un aspirante al título más realista— si optara por un enfoque diferente en su sala de máquinas.
Parker, dos veces ganador de la Premier League —en declaraciones a GOAL en colaboración con legalne kasyna online—, respondió así cuando se le pidió su opinión sobre Fernandes: «En este momento, en el Manchester United, mucha gente tiene una visión muy limitada de Bruno. Creo que hay que mirar a largo plazo y preguntarse: ¿se puede competir realmente por el título con alguien como Bruno? Ahora le han dado un papel más adelantado, pero el problema es que es un lastre a menos que se le cree un juego perfecto para él.
Porque cuando no tiene el balón, no puede esquivar a los rivales. No entra al tackle, siempre está persiguiendo y es indisciplinado sin el balón. Solo quiere perseguir, perseguir y perseguir. No se queda en su posición y cree que eso es suficiente, piensa que tiene que perseguir todo y que se le vea persiguiendo».
Cunha como número 10 y fichar a un extremo izquierdo: consejo para el Manchester United.
Matheus Cunha ha sido relegado a una posición más retrasada y más amplia por el United últimamente, ya que Benjamin Sesko está encontrando su mejor forma como delantero centro. Parker cree que el internacional brasileño podría ser el candidato ideal para ocupar el puesto de Fernandes como número 10, ya que se ha fichado a otro extremo para jugar en la banda izquierda.
Añadió: «Creo que Cunha aportaría más con y sin el balón, sí, sin duda. Pero la gente dirá que hay que fijarse en los goles que ha marcado Bruno esta temporada. En este momento, creo que se puede hacer eso, pero hay que fijarse en él en los últimos partidos, en los que se busca que el capitán y el llamado creador de juego hagan algo por el equipo y él simplemente no hace lo suficiente.
«Fíjate en el partido contra el Newcastle: cometer ese penalti fue innecesario. No había necesidad de que entrara a por un jugador que estaba buscando la falta. Anthony Gordon no es un jugador que necesariamente regatee a la gente con el balón en los pies. Gordon estaba buscando el penalti. Lo volvió a intentar más tarde. Una tontería».
¿Es Fernandes una leyenda del Manchester United?
El exjugador del Manchester United Lee Sharpe declaró recientemente aGOAL que, aunque Fernandes se ha convertido en uno de los «grandes» del United, es posible que no pase a la historia como una leyenda del club. Contribuir a poner fin a la larga espera del club por un título de la Premier League cambiaría esa opinión, pero aún está por ver si el centrocampista de 31 años tendrá la oportunidad de hacerlo.
