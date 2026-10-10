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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

«Está bien»: la estrella del Manchester City Erling Haaland revela que pasa completamente desapercibido en público tras dejar atrás su característica melena larga

E. Haaland
Manchester City
Premier League

La superestrella del Manchester City Erling Haaland ha revelado que su decisión de cortarse su icónica melena rubia le ha proporcionado un beneficio inesperado fuera del terreno de juego. El delantero noruego sorprendió a los aficionados a principios de esta temporada al cambiar su famosa coleta por un estilo mucho más corto.

  • Haaland abraza una vida tranquila

    Haaland lleva tiempo siendo una de las figuras más reconocibles del fútbol mundial, en gran parte por la combinación de su definición letal y su distintiva apariencia de vikingo. Sin embargo,el jugador de 26 años decidió que había llegado el momento de cambiar antes de la actual campaña, al optar por un nuevo look radical que sorprendió a todo el mundo del deporte. A pesar de su condición de icono global, el delantero ha comprobado que su nueva estética le permite pasar mucho más desapercibido entre la multitud que antes.

    Al hablar sobre la transición a su corte de pelo más corto, el internacional noruego explicó que la ausencia de su melena rubia ha cambiado la forma en que le percibe la gente en su día a día. "Ya no me reconocen tanto por la calle. Ya no se ve ese bonito pelo rubio. Es un cambio y creo que está bien", dijo a Sky Sports.

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    Un nuevo corte de pelo impactante desata la locura mundial

    Haaland anticipó que su llamativo nuevo peinado generaría cierto revuelo en internet, pero la enorme magnitud de la fascinación internacional le pilló completamente por sorpresa. Medios de comunicación de todo el mundo y aficionados se fijaron rápidamente en cada detalle de su transformación personal, convirtiendo su nuevo look en un titular mundial.

    A pesar de la intensa atención, el delantero estrella se está tomando el interés extra con naturalidad. «Esperaba que se hiciera un poco viral, pero no esperaba que todo el mundo me mirara con mi nuevo corte de pelo, fue bastante divertido», añadió.

  • Manteniéndose fiel al nuevo aspecto

    Deshacerse de la coleta supone un importante giro de guion para el delantero, que anteriormente había afirmado que su larga melena era una fuente de fortaleza sobre el terreno de juego. Incluso llegó a atribuir a Zlatan Ibrahimovic el consejo de no cortársela nunca, aunque está claro que esta temporada ha decidido seguir su propio camino. El propio Ibrahimovic estuvo entre el coro de voces que reaccionaron al cambio y bromeó preguntando al jugador del City si había perdido una apuesta antes del inicio de la actual temporada de la Premier League.

    El pelo rubio estaba tan ligado a la marca de Haaland que recientemente se convirtió en objeto de una disputa legal. Según informó AFP, el delantero y sus representantes emprendieron acciones contra Norwegian Air Shuttle después de que la compañía utilizara una imagen alterada digitalmente de un avión con una coleta para promocionar billetes de avión. A pesar de que la aerolínea sostuvo que la publicación fue una muestra espontánea de apoyo a la selección nacional, la demanda puso de relieve hasta qué punto los rasgos estéticos específicos de Haaland se han vuelto valiosos en el mundo comercial.

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    El dominio sobre el terreno de juego se mantiene

    Aunque su aspecto ha cambiado, su letal eficacia de cara a portería sigue siendo exactamente la misma. Haaland ha disfrutado de un inicio fulgurante en la nueva temporada a las órdenes de Enzo Maresca, que asumió el cargo en el Etihad Stadium tras la marcha de Pep Guardiola. El delantero ya ha visto puerta en siete ocasiones en sus primeros siete partidos en todas las competiciones, demostrando que su instinto goleador no estaba ligado a la longitud de su pelo, como bromeó en una ocasión.

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