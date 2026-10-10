Haaland lleva tiempo siendo una de las figuras más reconocibles del fútbol mundial, en gran parte por la combinación de su definición letal y su distintiva apariencia de vikingo. Sin embargo,el jugador de 26 años decidió que había llegado el momento de cambiar antes de la actual campaña, al optar por un nuevo look radical que sorprendió a todo el mundo del deporte. A pesar de su condición de icono global, el delantero ha comprobado que su nueva estética le permite pasar mucho más desapercibido entre la multitud que antes.

Al hablar sobre la transición a su corte de pelo más corto, el internacional noruego explicó que la ausencia de su melena rubia ha cambiado la forma en que le percibe la gente en su día a día. "Ya no me reconocen tanto por la calle. Ya no se ve ese bonito pelo rubio. Es un cambio y creo que está bien", dijo a Sky Sports.