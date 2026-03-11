Lo que ocurrió en la segunda parte del partido de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atalanta de Bérgamo y el FC Bayern de Múnich tuvo un carácter absurdo. Joshua Kimmich y Michael Olise se vieron obligados a cometer una falta antideportiva, lo que no les supuso una desventaja, sino una ventaja. Exagerando un poco, casi se podría decir que habría sido mejor sancionarlos directamente con la suspensión para uno de los muy probables cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid o el Manchester City, en lugar de con otra tarjeta amarilla «real».
Traducido por
¡Esta absurda regla debe ser abolida urgentemente! Las tarjetas amarillas «obtenidas de forma fraudulenta» por el Bayern de Múnich para Joshua Kimmich y Michael Olise deberían servir para despertar a la UEFA
Lo que resulta tan molesto es que sería muy fácil evitar que Kimmich y Olise se vieran en la necesidad de actuar como actores en el campo de fútbol. La UEFA debería cambiar drásticamente sus normas sobre las sanciones por tarjetas amarillas en sus competiciones internacionales. En realidad, no hay nada que se oponga a su completa abolición, pero también se podría llegar a un compromiso y establecer, por ejemplo, que quien consiga seis tarjetas amarillas en los primeros diez partidos de una temporada de la Liga de Campeones será sancionado con un partido. Y eso sería todo.
Lo más coherente sería su completa abolición. Afortunadamente, hace años que se ha cedido en lo que respecta a las sanciones por tarjetas amarillas en las finales. Recordemos la final de la Liga de Campeones de 2012, cuando tres titulares del FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba y Luiz Gustavo) y del FC Chelsea (Raúl Meireles, Branislav Ivanovic y Ramires) tuvieron que ver desde la grada el partido más importante del fútbol de clubes a nivel mundial porque habían recibido demasiadas tarjetas amarillas en la competición previa.
«Esto no puede ser bueno para el fútbol», criticó el entonces seleccionador alemán Joachim Löw. Y Karl-Heinz Rummenigge, por entonces presidente del Bayern, exigió un cambio de mentalidad a la UEFA, que finalmente se produjo.
Afortunadamente, hoy en día ya no es posible perderse una final de la Liga de Campeones por acumulación de tarjetas amarillas, ya que todas las tarjetas amarillas se borran después de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, ahora habría que dar un paso más y eliminar las sanciones por tarjetas amarillas antes de las semifinales o, al menos, hacerlas muy improbables. En su lugar, habría que limitarse a las consecuencias de una amonestación para el partido en cuestión: un jugador que ve una tarjeta amarilla debe tener cuidado en los siguientes duelos de no ser amonestado por segunda vez y ser expulsado del campo con una tarjeta amarilla-roja. ¡Eso debería ser restricción suficiente!
- AFP
La curiosidad amarilla del FC Bayern lo demuestra: la UEFA debe reconsiderar sus sanciones por tarjetas amarillas.
El calendario cada vez más apretado, sobre todo para los equipos punteros que llegan lejos en la Liga de Campeones, también aboga por la supresión o modificación de las sanciones por tarjetas amarillas. Debe evitarse a toda costa que a las bajas por lesión o las sanciones por tarjetas rojas se sumen también las sanciones por tarjetas amarillas. Y, en este sentido, también sería absolutamente beneficioso para el fútbol.
Y luego están los dos casos explícitos del martes por la noche en Bérgamo. A más tardar despuésde que Olise marcara el 5-0 en el minuto 64 y el duelo quedara decidido tras el primer tercio de los 180 minutos totales, la atención se desvió del fútbol y se centró en la pregunta: ¿Cómo conseguirán Olise, Kimmich y Dayot Upamecano recibir su tercera tarjeta amarilla en la competición actual y perderse así el partido de vuelta contra el Atalanta, que ya no tiene importancia deportiva, y no uno de los partidos estrella contra el Real Madrid o el City?
Entre losexpertos de Prime TV y los campeones del mundo Mats Hummels y Christoph Kramer, la fase final estuvo marcada por la emoción de ver si Upamecano también conseguiría la ansiada sanción. El francés «fracasó» finalmente, mientras que el árbitro Espen Eskas se mostró comprensivo con Olise en el minuto 77, cuando este se tomó un tiempo excesivo para ejecutar un saque de esquina.
En el caso de Kimmich, la liberación fue mucho más turbulenta. En el minuto 83, el centrocampista se resistió a lanzar un tiro libre y fingió buscar en vano un compañero al que pasar el balón. Como Eskas, que por supuesto estaba al tanto de la situación, dudó mucho antes de ceder, Yunus Musah, del Atalanta, se le adelantó, corrió furioso hacia Kimmich y lo empujó. Era comprensible que Musah, que también vio la tarjeta amarilla, interpretara la eterna espera de Kimmich con claras segundas intenciones como una falta de respeto. Y aunque es comprensible que Kimmich y Olise se comportaran así, desde la perspectiva del Atalanta, en cierto modo demuestra una falta de espíritu deportivo. Por eso es aún más molesto que la UEFA les haya impuesto las pautas de su actuación.
FC Bayern: ¿Les espera a Kimmich y Olise el mismo destino que en su día le tocó vivir a Ramos?
Lo que hizo que todo fuera aún más absurdo: tras el pitido final, Kimmich ni siquiera pudo asumir su responsabilidad y explicar su acción con un guiño, sino que tuvo que dictar con total seriedad una declaración obviamente preparada de antemano al micrófono. «En realidad, fue innecesario. Buscaba un compañero al que pasar el balón. No queríamos jugar bajo presión. El rival dejó un poco libre a Tom (Bischof). Tenía la sensación de que lo dejaban libre para luego presionar», declaró la estrella del Bayern en Prime.
El trasfondo: Kimmich y todos los demás responsables del Bayern no podían admitir bajo ningún concepto que habían recibido las tarjetas amarillas de forma intencionada. En 2019, la UEFA sancionó al entonces defensa del Real Madrid Sergio Ramos con dos partidos, ya que, tras la victoria por 2-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Ajax de Ámsterdam, insinuó que había recibido deliberadamente su tercera tarjeta amarilla poco antes del final. La jugada le salió doblemente mal: Ramos se creía con demasiada seguridad que el Real Madrid pasaría a cuartos de final y prefirió perderse el partido de vuelta contra el Ajax por acumulación de tarjetas amarillas. Pero no solo fue descubierto y sancionado con dos partidos, sino que, sin él, los madrileños perdieron el partido de vuelta en casa por 1-4 y quedaron eliminados.
Sin duda, eso no le pasará al Bayern sin Kimmich y Olise la semana que viene contra el Atalanta, tras la impresionante victoria por 6-1 a domicilio. Y sería una farsa por parte de la UEFA si realmente llegara a actuar con las estrellas del Bayern como lo hizo en su momento con Ramos y, posiblemente, hiciera que dos de los mejores jugadores del FCB se vieran obligados a quedarse fuera de un emocionante partido de cuartos de final contra el Real Madrid o el City. En lugar de eso, hay que revisar urgentemente la norma que ha hecho tan atractivo el gabinete de curiosidades para Kimmich y Olise.
- AFP
El posible camino del FC Bayern München hacia la final de la Liga de Campeones
Fecha Ronda Rival 18 de marzo Octavos de final, partido de vuelta Atalanta Bergamo (local) 7 u 8 de abril Cuartos de final, partido de ida Real Madrid o Manchester City (fuera de casa) 14 o 15 de abril Cuartos de final, partido de vuelta Real Madrid o Manchester City (en casa) 28 o 29 de abril Semifinales, partido de ida PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (fuera de casa) 5 o 6 de mayo Semifinales, partido de vuelta PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (en casa)