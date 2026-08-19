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Yosua Arya

Traducido por

«¡Está a un nivel estratosférico!» - José Mourinho, maravillado por el temprano regreso de Kylian Mbappé al Real Madrid

K. Mbappe
J. Mourinho
Real Madrid
Primera División

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha expresado su satisfacción después de que Kylian Mbappe regresara a los entrenamientos de pretemporada antes de lo previsto. El técnico portugués elogió el talento estratosférico y la dedicación del delantero francés tras acortar sus vacaciones después de una prolífica campaña de Liga.

  • Mourinho, encantado por el temprano regreso de Mbappe

    Mourinho ha elogiado a Mbappe después de que el delantero superestrella regresara la semana pasada a los entrenamientos de pretemporada antes de lo previsto. El internacional francés se reincorporó al grupo en Valdebebas tras sus vacaciones de verano, con ganas de empezar la preparación para la nueva temporada.

    El técnico portugués expresó una enorme satisfacción por tener la oportunidad de observar a diario a un atacante de talla mundial. El hecho de que el delantero haya vuelto al trabajo antes de lo exigido y se haya integrado de inmediato en los entrenamientos del primer equipo ha marcado un tono positivo para toda la plantilla.

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    «Está a un nivel estratosférico»

    En una entrevista con el programa español El Chiringuito, Mourinho se mostró muy entusiasmado al describir la extraordinaria calidad del jugador de 27 años durante las sesiones de entrenamiento.

    «Mbappe es increíble», afirmó Mourinho. «A veces me hace reír en los entrenamientos, porque es demasiado bueno. Está a un nivel estratosférico».

    El técnico portugués se mostró especialmente dispuesto a elogiar la actitud profesional de Mbappe y su voluntad de acortar sus vacaciones de postemporada, al decir: «Ese es el compromiso que quiero. Un chico que podría haberse reincorporado a los entrenamientos el 14 de agosto y que se presentó el 12. Eso ya me dice mucho».

  • Respaldando una prolífica temporada de Liga

    El pronto regreso de Mbappe a los entrenamientos llega después de una sobresaliente campaña individual con el Madrid durante la temporada 2025-26. La estrella francesa se consolidó como el referente del ataque del club con una serie de actuaciones decisivas en la Liga. A lo largo de la temporada liguera, el atacante participó en 31 partidos y firmó una impresionante cifra de 25 goles.

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    Marcando el estándar para el Real Madrid

    Con Mbappe ya de vuelta en la plantilla, Mourinho buscará aprovechar el compromiso y el estado de forma del delantero para generar impulso de cara a la nueva temporada. El internacional francés también marcó recientemente en la victoria por 3-0 del Real Madrid sobre el Schalke en pretemporada. Ahora, el equipo se prepara para enfrentarse al Espanyol a domicilio en su primer partido de Liga de la nueva temporada.

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