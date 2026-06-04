¿Está a punto de cerrarse el fichaje del FC Bayern de Múnich? Una escena inusual con Vincent Kompany cobra de repente un nuevo significado

«No, no», respondió Saibari a Ziggo Sport al preguntarle si el inesperado intercambio con Kompany implicaba un fichaje por el Múnich. «Me felicitó a mí y a todo el equipo, y dijo que siguiéramos así», añadió el jugador de 25 años. El técnico también desmintió esa idea.

Aun así, el veterano elogió al polivalente atacante: «Va por buen camino, tiene potencia, crea ocasiones y es peligroso ante la portería. Hoy también ha trabajado mucho en defensa».

Saibari, autor del empate provisional, y Kompany mantienen una relación especial por las raíces del técnico. El jugador, hijo de padres marroquíes, nació en Terrassa (España) pero se crió en parte en Bélgica y se formó en el RSC Anderlecht, el club de juveniles de Kompany. «Saibari es marroquí, pero también belga. En el PSV siempre hay chicos que se han formado con nosotros (en Bélgica; nota del editor) y que lo están haciendo muy bien», afirmó el entrenador del FCB.