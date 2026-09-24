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Alvino Hanafi
Traducido por

¡Esquiva la bala! Cristiano Ronaldo se ríe de las críticas y apunta a su gol número 1.000 en un emotivo regreso a casa en Lisboa

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs Gales
Gales
UEFA Nations League A

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, habló en el Portugal Football Summit antes del estreno de su selección en la UEFA Nations League contra Gales en el Estadio Jose Alvalade. El jugador de 39 años respaldó al nuevo seleccionador, Jorge Jesus, restó importancia a las críticas de los medios y reiteró su deseo de alcanzar los 1.000 goles en su carrera.

  • Ronaldo analiza el duelo ante Gales mientras Portugal comienza la defensa del título

    El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, atendió a los medios en el Portugal Football Summit antes del debut del jueves en la UEFA Nations League contra Gales en el Estadio Jose Alvalade. De vuelta al estadio donde comenzó su carrera, el jugador de 39 años expresó su enorme pasión por representar a su país.

    Ronaldo dio la bienvenida al recién nombrado seleccionador Jorge Jesus y le mostró su apoyo para liderar a Portugal en una ambiciosa nueva era.

    El delantero elogió al exseleccionador Roberto Martinez, al tiempo que insistió en que la selección está completamente preparada para un exigente calendario de cuatro partidos en 15 días.

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    CR7 apunta al gol número 1.000 con la selección nacional

    Con la vista puesta en seguir haciendo historia, Ronaldo reiteró su determinación de alcanzar los 1.000 goles en su carrera sin convertir esa meta en una obsesión poco saludable. El delantero del Al-Nassr admitió que marcar su gol número 1.000 como profesional vistiendo la camiseta de Portugal representaría el mayor momento culminante de su carrera.

    Subrayó que sigue en la selección para marcar de verdad la diferencia con sus actuaciones, y no por su reputación.

    «Ya he reconocido que quiero llegar ahí y que llegaré», afirmó Ronaldo. «Marcar el gol número 1.000 con la selección nacional sería la culminación de otra bonita historia. Vengo a la selección nacional porque marco la diferencia y soy un activo».

  • La capitana responde a sus críticos y aborda los rumores sobre su retirada

    Al abordar el persistente escrutinio mediático y la especulación sobre su retirada internacional, Ronaldo se tomó con humor la cobertura hostil y aseguró que solo se centra en el enorme cariño que recibe de los aficionados de todo el mundo. Reconoció que, aunque su carrera podría terminar pronto, sigue viviendo estrictamente el presente.

    El capitán dejó claro que, si la federación o el seleccionador ya no requieren sus servicios, se marchará sin conflicto.

    «A algunos canales les gusta atacarme e intentar matarme, pero eso no es una posibilidad. Solo con una escopeta, e incluso entonces seguiría esquivando la bala», bromeó Ronaldo. «El día que no cuenten conmigo, cogeré mi balón y me iré».

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    Portugal arranca su campaña de la Liga de Naciones en Lisboa

    Portugal recibe a Gales en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa el jueves por la noche para iniciar su campaña en la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27. Posteriormente, la selección portuguesa se enfrentará a Noruega en el Estadio do Dragao el 4 de octubre.

    Ronaldo aspira a liderar el ataque bajo la dirección de Jorge Jesus y ayudar a su país a arrancar el torneo con tres puntos.

    El veterano delantero busca ampliar su cifra récord de goles con la selección.

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