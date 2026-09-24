¡Esquiva la bala! Cristiano Ronaldo se ríe de las críticas y apunta a su gol número 1.000 en un emotivo regreso a casa en Lisboa

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, atendió a los medios en el Portugal Football Summit antes del debut del jueves en la UEFA Nations League contra Gales en el Estadio Jose Alvalade. De vuelta al estadio donde comenzó su carrera, el jugador de 39 años expresó su enorme pasión por representar a su país.

Ronaldo dio la bienvenida al recién nombrado seleccionador Jorge Jesus y le mostró su apoyo para liderar a Portugal en una ambiciosa nueva era.

El delantero elogió al exseleccionador Roberto Martinez, al tiempo que insistió en que la selección está completamente preparada para un exigente calendario de cuatro partidos en 15 días.