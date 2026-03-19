Esquí alpino, clasificación general de descenso y Copa del Mundo: ¿Cómo puede Emma Aicher ganar el globo de cristal en Lillehammer?

Mikaela Shiffrin cuenta actualmente con una ventaja de 140 puntos en la clasificación general. Aunque parezca mucho, en realidad no supone un gran colchón para la estadounidense. Dado que una victoria otorga 100 puntos y los demás puestos del podio, 80 y 60 puntos respectivamente, Emma Aicher podría recuperar esa diferencia con solo un segundo y un tercer puesto en el descenso y el supergigante de Lillehammer.

Aicher ha consolidado claramente su papel de favorita con cinco victorias esta temporada en las disciplinas de velocidad. Por el contrario, Shiffrin lleva dos años sin competir en descenso. Tampoco ha participado en el supergigante hasta esta temporada; su mejor resultado fue un 23.º puesto en Val di Fassa.

Por lo tanto, la decisión sobre la victoria final se decidirá en las disciplinas técnicas en Hafjell.

Así podría ganar Emma Aicher la Copa del Mundo general:

Descenso de Kvitfjell: Aicher, 2.ª (80 puntos); Shiffrin, 0 puntos

Supergigante de Kvitfjell: Aicher, 2.ª (80 puntos); Shiffrin, 0 puntos

Eslalon gigante en Hafjell: Aicher, 4.ª (50 puntos); Shiffrin, 5.ª (45 puntos)

Eslalon de Hafjell: Aicher, 2.ª (80 puntos); Shiffrin, 1.ª (100 puntos)

Emma Aicher podría convertirse en la primera esquiadora alemana en ganar la clasificación general desde Maria Höfl-Riesch (2011). En la historia de la DSV, sería la cuarta atleta en lograr este triunfo.