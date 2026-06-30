Uruguay se lame las heridas tras quedar fuera del Mundial 2026 antes de las eliminatorias: sumó solo dos puntos ante Arabia Saudí (1-1) y Cabo Verde (2-2), cediendo el segundo puesto a los africanos. Marcelo Bielsa sale muy desmerecido.
Getty Images Sport
Traducido por
ESPN - Bielsa a los veteranos del vestuario de Uruguay: «Me voy triste porque me habéis dejado solo»
SIN HERENCIA
«¿Cómo se recordará mi etapa aquí? Como una etapa en la que no se ha conseguido nada», afirmó Bielsa, cuyo contrato habría expirado, en cualquier caso, al término del torneo. En Uruguay ya salen a la luz más detalles sobre la derrota ante España, que ganó gracias a un gol de Baena tras un error de Muslera.
ABANDONADO
Antes del partido contra las Furias Rojas, los veteranos del vestuario, liderados por el centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, pidieron a Bielsa jugar con más prudencia, sin éxito. Según ESPN, tras la eliminación el entrenador les dijo: «Me voy de este Mundial triste porque me habéis abandonado».