Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

ESPN - Bielsa a los veteranos del vestuario de Uruguay: «Me voy triste porque me habéis dejado solo»

Uruguay
World Cup
M. Bielsa

«El Loco», con la cabeza gacha tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos

Uruguay se lame las heridas tras quedar fuera del Mundial 2026 antes de las eliminatorias: sumó solo dos puntos ante Arabia Saudí (1-1) y Cabo Verde (2-2), cediendo el segundo puesto a los africanos. Marcelo Bielsa sale muy desmerecido.

  • SIN HERENCIA

    «¿Cómo se recordará mi etapa aquí? Como una etapa en la que no se ha conseguido nada», afirmó Bielsa, cuyo contrato habría expirado, en cualquier caso, al término del torneo. En Uruguay ya salen a la luz más detalles sobre la derrota ante España, que ganó gracias a un gol de Baena tras un error de Muslera.



    • Anuncios

  • ABANDONADO

    Antes del partido contra las Furias Rojas, los veteranos del vestuario, liderados por el centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, pidieron a Bielsa jugar con más prudencia, sin éxito. Según ESPN, tras la eliminación el entrenador les dijo: «Me voy de este Mundial triste porque me habéis abandonado».