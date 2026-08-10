La conversación derivó rápidamente hacia otras historias de traspasos de alto perfil que dominan actualmente los titulares en España. A Fermin le preguntaron por la posibilidad de que el capitán de España, Rodri, se una al Barcelona, pese a las informaciones de que el Manchester City ha rechazado la propuesta inicial del Barcelona por el centrocampista. «No tengo ninguna información sobre este asunto, pero lo que decidan Deco y el director deportivo me parecerá bien», añadió el jugador de 23 años. «Todo el mundo sabe que Rodri es un gran jugador. No quiero involucrarme demasiado en esto. Es una falta de respeto hacia los que ya están aquí».

Fermin también habló del futuro incierto de Torres, en medio de las crecientes informaciones de que su compatriota ha comunicado al Barça su deseo de fichar por el PSG este verano. Después de haber forjado una relación cercana con el delantero, Fermin se mostró reacio a alimentar más especulaciones sobre un posible traslado a la capital francesa. Y continuó: «No quiero entrar en eso, porque no tengo la información necesaria. Es un buen compañero y un amigo; espero que decida lo mejor para él».



