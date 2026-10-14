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«Espero que puedan evitar las sanciones»: Luis Enrique, entrenador del PSG, defiende al Manchester City y rompe su silencio sobre el veredicto de las acusaciones financieras antes del duelo de Champions League
Bombazo financiero en la Premier League
El Manchester City sigue inmerso en una batalla legal sin precedentes por su gestión financiera. Una comisión independiente declaró recientemente al club culpable de 114 infracciones de la normativa de la Premier League, cometidas entre 2009 y 2018.
La Premier League ha acusado al Manchester City de utilizar acuerdos de patrocinio «ficticios» para inflar artificialmente sus ingresos en 900 millones de libras. El club niega rotundamente estas acusaciones y sostiene que es completamente inocente. El equipo del Etihad insiste en que dispone de «pruebas irrefutables» para respaldar su defensa y sostiene que los patrocinios en cuestión eran totalmente legítimos y estaban financiados directamente por el Gobierno de Abu Dabi, y no por sus propietarios, el Abu Dhabi United Group.
Pese al fallo de culpabilidad de la comisión independiente, no se espera una decisión definitiva sobre la sanción correspondiente hasta finales de año.
- AFP
Enrique defiende el mérito deportivo del Manchester City
En la previa del duelo del PSG contra el Manchester City en la Champions League, Enrique mostró su apoyo al club inglés. Aunque Enzo Maresca dirige ahora al equipo en el Etihad, Enrique elogió el legado de su excompañero en el Barcelona y predecesor de Maresca, Pep Guardiola. El técnico español reconoció el intenso escrutinio al que está sometido el club, pero destacó su indiscutible dominio sobre el terreno de juego.
«Hay mucho ruido en torno al Manchester City y suele haberlo alrededor de los grandes clubes», afirmó Enrique. «Solo tenemos que esperar para ver cuál será la decisión final.
»Espero que todo salga bien para el Manchester City porque creo que lo que ha hecho sobre el terreno de juego en los últimos años ha sido increíble y, sin duda, mereció ganar todos los trofeos que ha conquistado».
Enrique reiteró que las controversias en los despachos no deberían empañar los logros deportivos del club. Y añadió: «Los trofeos que ganas sobre el terreno de juego siguen ahí. Merecieron ganarlos y espero que puedan evitar la sanción».
A la espera de una decisión definitiva
Mientras el mundo del fútbol asimila las repercusiones de las acusaciones, continúa la espera de una resolución definitiva. Enrique evitó entrar en los detalles jurídicos y prefirió centrarse en la decisión final.
«Ahora tenemos que esperar a ver qué deciden las autoridades o qué dice el juez», explicó el entrenador del PSG. También dejó claro que mantendría en la más estricta confidencialidad cualquier conversación personal sobre el asunto y aludió a su duradera amistad con el exentrenador del Manchester City: «Pero tenemos que esperar. Lo que tenga que decirle a Pep se lo diré en privado».
En el ámbito nacional, este asunto, aún sin resolver, ha afectado claramente al ambiente que rodea al club. En su primer partido de la Premier League tras el fallo, el equipo de Maresca logró una victoria por 3-0 ante el Liverpool el domingo. Sin embargo, la plantilla recibió una acogida hostil, con fuertes abucheos y silbidos al saltar al terreno de juego en Anfield.
- AFP
Se avecina un duelo de gigantes europeos
Los hombres de Maresca deben dejar a un lado las polémicas en el ámbito nacional mientras se preparan para una gran prueba europea. El City se enfrentará al PSG de Enrique en un esperado duelo de la Champions League entre el gigante inglés y el vigente campeón de Francia.
El reto inmediato para el City es mantener la concentración sobre el terreno de juego pese a las distracciones extradeportivas. Lograr un buen resultado ante el vigente campeón sería una contundente declaración de intenciones y demostraría que la plantilla sigue plenamente comprometida con la conquista de grandes títulos bajo la dirección de Maresca.
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