«Espero que podamos suplir esto de alguna manera»: la lesión de Serge Gnabry afecta al ánimo del FC Bayern de Múnich

El Bayern pierde a un jugador clave y al animador del equipo. Kimmich pierde además a su mejor amigo y al que más tiempo lleva en el plantel: «Por supuesto, lo echamos muchísimo de menos, tanto en el vestuario como en el campo. Es realmente una pérdida muy grande». El equipo notará su ausencia “como jugador y como persona”; “espero que podamos compensarlo de alguna manera”, añade.

Aún no se sabe si se perderá solo el final de la temporada con el Bayern o también el Mundial, pero las perspectivas son malas, según el director deportivo, Max Eberl: «Está sereno, pero es trágico. Tiene 30 años y no sé cuánto tiempo más seguirá jugando, pero es posible que esta sea su última oportunidad de participar en un Mundial”, añadió.

El presidente Herbert Hainer también se mostró solidario tras el triunfo: «Es muy duro. He intentado llamarle hoy, pero no ha sido posible. Lo entiendo, quizá no quería coger el teléfono, pero le animaremos», afirmó.