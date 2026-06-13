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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«Espero que no sea nada»: la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic reveló que una patada recibida en la primera parte le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo

USA vs Paraguay
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C. Pulisic

Christian Pulisic reveló que una patada le obligó a dejar el campo antes del segundo tiempo, en el debut mundialista de Estados Unidos, que goleó 4-1 a Paraguay. A pesar de su ausencia en la segunda parte, el equipo de Mauricio Pochettino amplió la ventaja y marcó el mayor número de goles en un Mundial en la historia de la selección.


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Espero que todo salga bien».

    Pulisic afirmó que su salida al descanso fue solo por precaución.

    «Recibí un pequeño golpe», declaró Pulisic tras el partido. «Espero que no sea nada; hoy tomé precauciones, pero creo que estaré bien».

    El golpe fue en la pierna izquierda. Antes de salir, el jugador de 27 años brilló en la primera parte: su hábil regate ante dos defensas provocó el autogol de Damián Bobadilla en el minuto siete.


    Más información en breve...

    Ryan Tolmich colaboró con la información desde Inglewood, California.

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