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«Espero que ganemos el Mundial con él y por él»: Vitinha, compañero de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa, desvela el impacto que este tiene en el vestuario
El sueño de la gloria mundial
Vitinha destaca la influencia de Ronaldo en la selección portuguesa, que ya prepara el Mundial 2026. Aunque el astro del Al Nassr saudí está cerca del retiro, sigue siendo clave para el equipo.
Mientras avanzan los preparativos para el torneo ampliado en Norteamérica, su presencia en la selección sigue marcando las ambiciones del equipo. En declaraciones a la FIFA, Vitinha dejó claro que los jugadores de Portugal están motivados por la oportunidad de conseguir el único gran trofeo internacional que se le ha resistido a su capitán.
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Vitinha revela la influencia de Ronaldo dentro del equipo
Vitinha explicó que el liderazgo y la profesionalidad de Ronaldo siguen impulsando al equipo. A pesar de las dudas sobre su continuidad en el once, el centrocampista destaca su inigualable ética de trabajo.
«Es uno de los mejores jugadores de la historia», afirmó Vitinha. «Estoy orgulloso de vestir con él, aprender de él y ver su profesionalidad cada día. Ojalá ganemos el Mundial con él y por él».
“Sobre todo, su forma de enfocar el fútbol es extremadamente profesional y seria. No deja nada al azar: sale al campo sabiendo que está al 100 % y que ha hecho todo lo posible por el equipo”.
«Solo queremos ganar»
Vitinha admitió que, pese a la ambición de Portugal de ganar el Mundial, el camino no será fácil. Aseguró que el objetivo actual es ganar cada partido.
«Solo queremos ganar», admitió. «Sabemos que será difícil, pero no sirve pensar en la final o en el trofeo; debemos ir paso a paso. Ahora nos centramos en la fase de grupos, y si lo hacemos bien, podremos mirar más allá».
- AFP
Portugal combina juventud y experiencia
Las aspiraciones de Portugal para el torneo de 2026 dependerán de cómo combine el talento emergente con el liderazgo de Ronaldo. El seleccionador, Roberto Martínez, ha anunciado la lista definitiva para el torneo norteamericano, que incluye a Vitinha y Ronaldo. En el próximo Mundial, Portugal estará en el Grupo K con la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.