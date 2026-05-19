Vitinha explicó que el liderazgo y la profesionalidad de Ronaldo siguen impulsando al equipo. A pesar de las dudas sobre su continuidad en el once, el centrocampista destaca su inigualable ética de trabajo.

«Es uno de los mejores jugadores de la historia», afirmó Vitinha. «Estoy orgulloso de vestir con él, aprender de él y ver su profesionalidad cada día. Ojalá ganemos el Mundial con él y por él».

“Sobre todo, su forma de enfocar el fútbol es extremadamente profesional y seria. No deja nada al azar: sale al campo sabiendo que está al 100 % y que ha hecho todo lo posible por el equipo”.