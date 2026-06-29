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«Espero no volver a marcharme»: Enzo Maresca quiere mantener el estilo y la filosofía de Pep Guardiola en su tercera etapa en el Manchester City
El regreso a casa del exentrenador del Chelsea
El City ha iniciado oficialmente una nueva etapa con el nombramiento de Maresca como entrenador, tras un proceso de negociación largo y caótico con el Chelsea por la indemnización. Ahora, bajo presión, debe continuar el legado de Guardiola.
En su primera entrevista, concedida a la web oficial del City, Maresca reconoció sentir una profunda conexión con el club y espera que esta sea la etapa más larga de su carrera. «Estoy muy emocionado por muchas razones. La primera es la envergadura del club, así que sin duda esa ha sido una de las razones», explicó. «Esta es la tercera vez que trabajo aquí en el City; ¡espero que sea la última vez que vuelva y que ya no me vaya nunca más!».
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Mantener la filosofía de Guardiola
En lugar de derribar los cimientos de su predecesor, Maresca apuesta por la evolución y la continuidad. Conoce bien el ADN del club: fue entrenador del equipo de cantera y miembro clave del cuerpo técnico de Guardiola en la temporada del triplete 2022-23.
Maresca considera que su conocimiento del funcionamiento interno del club es una gran ventaja. Ha declarado: «Probablemente, la razón por la que estoy aquí es también porque la idea del club es mantener el mismo estilo de fútbol y la misma filosofía, y vamos a intentar hacer lo más importante en el fútbol, que es ganar y lograr cosas importantes. El día a día también marcará mi forma de trabajar».
El reto de una década dorada
Maresca asume la presión de reemplazar a Guardiola, quien ganó 20 títulos en el Manchester City. Destacan seis Premier League, cinco Carabao Cup, tres Copas de Inglaterra y tres Community Shields, además de una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.
«Es un reto enorme, por muchas razones. Todo el éxito de los últimos 10 o 15 años, pero al mismo tiempo es un reto agradable», concluyó Maresca. «Es emocionante porque el objetivo es continuar o dar continuidad a la última década o a los últimos años, en los que todo ha ido muy bien».
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El Chelsea arremete contra Maresca
El Chelsea ha criticado con dureza a Maresca tras su presentación como técnico del City. En un comunicado furioso, el club londinense evitó mencionar su nombre y le culpó de arruinar la temporada 2025-26 por marcharse el 1 de enero.
El comunicado le acusa de deslealtad, pues ya en otoño mostró su deseo de suceder a Guardiola pese a tener contrato. El Chelsea se mostró decepcionado por la inesperada dimisión en diciembre de 2025 y afirmó: «Su cabeza y su corazón estaban en otro club».