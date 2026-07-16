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«¡Espero no ser tan tonto!»: Cristian Romero responde a Gary Neville tras su crítica a la «peor pareja de centrales», y celebra la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial
Romero responde a Neville
El exdefensa del Manchester United había criticado a la pareja defensiva argentina, pero Romero zanjó el tema tras el pitido final en Atlanta.
«Solo espero que, cuando me retire, no sea tan estúpido. No quiero criticar a ningún jugador», dijo Romero a DSports. «Al fin y al cabo, damos lo mejor por nuestra selección. A veces sale bien, otras mal, pero estamos felices de estar otra vez en la final del Mundial».
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La «mejor peor» pareja
Neville generó polémica en el podcast «Overlap» al cuestionar la fiabilidad de la pareja Romero-Martínez. Anteriormente había afirmado: «Parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Pero si los ves, marcan goles, rematan de cabeza, están literalmente en todas partes... es increíble. Yo los llamo la mejor y la peor pareja de centrales del mundo. A veces son increíbles, pero al instante pasan de lo sublime a lo ridículo».
Martínez respondió: «Estamos acostumbrados a que hablen de nosotros; ellos hablan y nosotros respondemos en el campo, siempre con respeto».
Scaloni, conmovido por ese espíritu de lucha
El seleccionador Lionel Scaloni respaldó esa mentalidad de «asedio» y se mostró emocionado tras la remontada de su equipo, que superó el gol de Anthony Gordon en la segunda parte gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Scaloni rechazó las acusaciones de arrogancia y destacó el vínculo único del plantel, que saca lo mejor de sí cuando está contra las cuerdas.
«Se me quiebra la voz porque esto demuestra muchas cosas: espíritu de equipo, hermandad, no rendirse nunca, luchar hasta el final. Después de esto, vamos a ganar la final, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo? Me han conmovido profundamente. No tengo mucho más que decir; todo es gracias a ellos», declaró Scaloni en la rueda de prensa posterior al partido.
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La historia te espera en Nueva York
La victoria de Argentina la lleva a una final apasionante contra España, que busca su cuarto título mundial. La actitud luchadora de Romero quedó patente durante toda la semifinal: celebró ante Jordan Pickford y, luego, desafió a Jude Bellingham, encarnando el espíritu que elogió Scaloni.
«Estamos haciendo historia; para nosotros es algo enorme y sentimos esta camiseta como nadie», concluyó Romero. La Albiceleste viajará a Nueva Jersey para la final del domingo, mientras que una desanimada Inglaterra se prepara para disputar el tercer puesto contra Francia tras su última decepción mundial.
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