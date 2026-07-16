«¡Espero no ser tan tonto!»: Cristian Romero responde a Gary Neville tras su crítica a la «peor pareja de centrales», y celebra la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

El exdefensa del Manchester United había criticado a la pareja defensiva argentina, pero Romero zanjó el tema tras el pitido final en Atlanta.

«Solo espero que, cuando me retire, no sea tan estúpido. No quiero criticar a ningún jugador», dijo Romero a DSports. «Al fin y al cabo, damos lo mejor por nuestra selección. A veces sale bien, otras mal, pero estamos felices de estar otra vez en la final del Mundial».