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RomeroGetty Images
Jonas Rütten

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«¡Espero no llegar a ser tan tonto como él!». La estrella argentina se burla de la leyenda inglesa tras el drama del Mundial

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Inglaterra vs Argentina
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C. Romero
Lisandro Martínez

Cristian Romero celebró más que sus compañeros la clasificación de Argentina a la final contra Inglaterra. Después, se enfrentó a un comentarista de televisión.

En The Overlap, víspera de la semifinal, Gary Neville opinó que la pareja de centrales formada por Romero y Lisandro Martínez es la mejor y la peor del mundo: «regalan un gol por partido, brillan un momento y luego cometen errores ridículos».

Sin embargo, el exinternacional inglés también destacó lo «increíble» que juegan ambos en ocasiones para Argentina: «Marcan goles, despejan balones, simplemente están en todas partes», elogió Neville.

Tras la remontada argentina, con dos goles en los últimos minutos que voltearon el 0-1, llegó la réplica del capitán del Tottenham.

  • «Lisandro y yo ya estábamos muy cabreados antes del partido por lo que había dicho Gary Neville», admitió Romero: «En Inglaterra les encanta hablar antes de los partidos. Ahora le mandamos un fuerte abrazo. Espero no llegar a ser tan tonto como él cuando me retire», bromeó en DSports. Martínez añadió: «Estamos acostumbrados a que hablen de nosotros, pero respondemos en el campo, siempre con respeto».

    Sin embargo, durante el partido Romero no mostró el mismo respeto. Varios vídeos lo muestran perdiendo los estribos tras el empate de Enzo Fernández: corre hacia el portero inglés Jordan Pickford, ya derrotado, gritando y celebrando, y se inclina sobre él de forma provocadora. Poco después del pitido final, se le ve celebrando con gestos hacia un frustrado Jude Bellingham.

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  • Cristian RomeroGetty

    Cristian Romero se convierte en un héroe del Mundial con la selección argentina

    Romero fue clave para la Albiceleste en el Mundial. Ya era titular en Catar y, en la fase final de EE. UU., Canadá y México, también brilló en ataque. 

    En octavos ante Egipto, su tanto en el 79-0 con 0-2 reavivó la remontada. En dieciseisavos contra Cabo Verde, marcó de cabeza en la prórroga el 3-2, aunque se lo anotaron en propia puerta.

    En su segunda final, Romero y Argentina se miden a una España que ha recuperado su fuerza. Tras actuaciones irregulares, la Furia Roja firmó una obra maestra táctica y defensiva en la semifinal ante Francia y parte como favorita para el domingo.

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