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«¡Espero más!»: Lisandro Martinez, enfadado, critica al directivo del Manchester United Jason Wilcox y cuestiona los fichajes de verano tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la Champions League
Un defensa argentino carga contra la cúpula del club
El central argentino expresó abiertamente su profunda frustración con la estrategia de fichajes de verano del Manchester United tras la derrota por 2-0 del martes a domicilio ante el equipo español. Sus críticas directas se dirigieron a la cúpula deportiva, pese a que el club gastó alrededor de 192 millones de libras en incorporar a jugadores como Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos. El doloroso revés, provocado por el gol de Pablo Barrios a los 50 segundos y otro de Ademola Lookman en la segunda parte, y agravado por la expulsión de Leny Yoro, prolongó a cinco partidos su racha sin ganar en todas las competiciones.
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La selección de miembros del consejo de administración, bajo el escrutinio público
El regreso del Manchester United a la máxima competición europea esta temporada no ha venido acompañado de suficientes refuerzos por parte de la directiva para competir con los clubes de élite del continente. Tras el pitido final, Martinez señaló la falta de apoyo de la cúpula en materia de fichajes en declaraciones a Amazon Prime: «Tengo que contenerme mucho. Pero a veces es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento.
»Hicimos una temporada fantástica la pasada campaña. Y ahora esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también incorporan a muchos futbolistas. Además, el Atlético tiene un equipo increíble y hoy mereció ganar.
»Espero más de nuestro director técnico. Tengo que ser sincero: nosotros, los jugadores, tenemos que hacer más, pero es importante formar una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta».
Crece la presión sobre el banquillo
Una pésima racha de resultados que ha dejado al Manchester United estancado en el 13.º puesto de la Premier League con una sola victoria no ha hecho sino intensificar el escrutinio sobre el futuro del entrenador Michael Carrick.
Al lamentar la pérdida del impulso que el equipo había adquirido la temporada pasada, Martinez añadió: «La temporada pasada lo hicimos todo, creamos las bases para ser un equipo increíble. Es molesto y decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentar conseguir un resultado increíble aquí. Es decepcionante».
Tras rechazar que otro cambio de entrenador sea la única solución a la crisis actual del club, el defensa de 28 años insistió: «Empiezas a cambiar, cambiar y cambiar de entrenador. Pero ¿qué pasa con otras áreas? No puedo decir más».
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Una feroz rivalidad pone a prueba una dinámica frágil
Al equipo de Carrick le espera ahora una dura prueba: una visita liguera a su acérrimo rival, el Leeds United, este fin de semana. El Manchester United viajará a Elland Road lastrado por un dato negativo: ha sumado su menor cantidad de puntos en los seis primeros partidos de liga desde 1986. Además de la urgente necesidad de frenar su caída tras el empate de la semana pasada ante el Tottenham Hotspur, el cuerpo técnico deberá recomponer una defensa mermada por las lesiones y una sanción.
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