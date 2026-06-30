«Espero marcharme»: Yan Diomande se pronuncia tras la insistencia del RB Leipzig en no venderlo, pese al acuerdo con el PSG

En declaraciones a Nettavisen, durante la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos del Mundial entre Costa de Marfil y Noruega, el joven delantero se mostró tranquilo pese a los rumores sobre su futuro. Aunque su club intenta acallarlos, confirmó que espera fichar por otro equipo.

Diomande declaró: «Mi sueño es jugar con mi selección y hacer historia. Ya no tengo Instagram, así que no veo nada. Espero marcharme y mi agente se encargará del resto. Ahora lo más importante es centrarme en el Mundial y hacer historia aquí».