«Espero llegar a su nivel»: João Pedro admite que «se inspira mucho» en Harry Kane, mientras que la estrella del Chelsea descarta las comparaciones con Didier Drogba

En una entrevista con TNT Sports y Lance, João, de 24 años, expresó su deseo de afianzarse como delantero centro en el Chelsea. «Desde que llegué, lo dejé claro: en Watford jugaba de “10” o de “9”, en Brighton igual. Pero desde que llegué aquí, he luchado mucho para jugar solo como ‘9’.

Para mejorar, sigue de cerca a delanteros de élite como Robert Lewandowski, del Barcelona, y Harry Kane, del Bayern de Múnich. «Hoy me gustan mucho Kane y Lewandowski; he seguido más a Kane por la Premier League y me inspiro mucho en él», añadió.