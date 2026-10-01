Tras el triunfo en Córdoba, Lautaro aprovechó sus compromisos con los medios posteriores al partido para reflexionar sobre la transición de la selección nacional y la inminente despedida de Messi en el Estadio Monumental.

En declaraciones a la cadena de televisión Telefe, habló sobre el orgullo de representar una vez más a su país: "Siempre es una sensación maravillosa ponerse esta camiseta. Es un nuevo ciclo, hoy volvemos a empezar, y la experiencia de los que ya hemos jugado Mundiales ayudará".

Sobre el reencuentro con el grupo después de terminar como subcampeones en la escena mundial, el jugador de 29 años añadió: "Nos reencontramos después del Mundial y la energía sigue siendo exactamente la misma".

De cara a la última aparición de Messi ante Benín el 6 de octubre, admitió que les espera una noche emotiva: "El partido del martes seguramente estará lleno de emoción, será muy especial e importante. Ojalá no lloremos demasiado".