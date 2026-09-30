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«Esperaré a ver»: Jürgen Klopp rompe su silencio sobre los 115 cargos contra el Manchester City y los posibles títulos de la Premier League concedidos de forma retroactiva
Klopp aborda la sombra financiera sobre el Manchester City
Klopp por fin ha ofrecido su perspectiva sobre las antiguas acusaciones financieras dirigidas contra el Manchester City. El gigante de la Premier League se enfrenta a lo que se ha descrito como la crisis más importante de la historia de la máxima categoría, mientras una comisión independiente revisa 115 presuntas infracciones graves de las normas financieras entre 2009 y 2018.
Antes del duelo de Alemania contra Serbia del jueves, preguntaron a Klopp por el caso que tiene en vilo al fútbol inglés. «Por supuesto que he oído hablar de eso, pero no le he dado muchas vueltas. Solo puedo esperar y ver», dijo Klopp a los periodistas con una risa característica, distanciándose así de forma efectiva de la polémica.
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El respeto por Guardiola sigue intacto
Mientras el proceso legal sigue su curso a puerta cerrada, Klopp no tardó en reiterar su admiración por el nivel futbolístico marcado por Pep Guardiola y su plantilla. Durante sus nueve años en Anfield, el alemán se enfrentó 25 veces al Manchester City como entrenador del Liverpool, con un balance de 10 victorias y siete empates a lo largo de su intensa rivalidad.
«Siento un enorme respeto por Pep Guardiola y por el estilo de juego del City; jugaban un fútbol fantástico y fueron un rival de primer nivel para nosotros», señaló Klopp, manteniendo el respeto profesional que siempre ha existido entre ambos iconos. También dejó claro que no tiene ninguna implicación en el proceso legal, al afirmar: «Si se impone alguna sanción, no tengo nada que ver con ello; esperaré a ver qué pasa. Estoy muy lejos de prepararme para un título o algo así».
Contenido con los logros del Liverpool
Uno de los resultados hipotéticos más comentados del caso del Manchester City es la posibilidad de sanciones retroactivas, que podrían incluir la retirada de títulos. Durante su ilustre etapa en Merseyside, Klopp llevó al Liverpool al título de la Premier League 2019-20 y a conquistar la Champions League 2018-19, entre varios otros grandes honores, pero sigue insistiendo en que posibles revisiones administrativas no alterarán su orgullo por esos logros.
El alemán subrayó que los recuerdos de las batallas sobre el terreno de juego tienen más valor que un cambio en los libros de récords. «Estoy absolutamente satisfecho con lo que hemos logrado en Liverpool. Luchamos duro sobre el terreno de juego. No puedo decir nada más al respecto», añadió.
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Cerrando el debate financiero definitivamente
Los comentarios de Klopp sugieren que no tiene ningún deseo de profundizar en las complejidades de las normas de beneficios y sostenibilidad de la Premier League ni en la naturaleza específica de los 115 cargos. Ante un complicado inicio en su nuevo cargo como seleccionador de Alemania, tras un empate 1-1 contra Países Bajos y una derrota por 1-0 ante Grecia en sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones, el técnico de 59 años sigue completamente centrado en sus responsabilidades con la selección y no en antiguas batallas domésticas.
«No conozco los detalles [de las infracciones financieras] y no me interesan», concluyó Klopp, zanjando nuevas preguntas sobre el asunto.
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