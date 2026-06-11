¿Esperanzas de quedar eliminados en la fase de grupos? El FC Bayern tiene una gran preocupación de cara al Mundial

«Davies es un atleta excepcional y un competidor», afirmó el exentrenador del Leipzig. «Es el hombre al que todos admiran y en el que todos creen cuando se trata de lo que somos capaces de lograr con él sobre el terreno de juego».

Estas palabras reflejan la esperanza de Marsch y de todo Canadá en que el jugador del Bayern de Múnich regrese pronto para lograr el anhelado pase a la siguiente ronda. En sus dos participaciones anteriores, en 1986 y 2022, los “Reds” no sumaron ningún punto, pero ahora eso debe cambiar.

Por eso dolió más la noticia llegada de Múnich: a principios de mayo, Davies sufrió una rotura fibrilar en el muslo izquierdo durante la semifinal de la Liga de Campeones que el Bayern perdió ante el París Saint-Germain. El club alemán habló de «varias semanas» de baja.

Ahora, el club mantiene un estrecho contacto con la Federación Canadiense tras la disputa de marzo de 2025, cuando Davies se rompió los ligamentos cruzados con la selección y el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, amenazó con acciones legales a la Asociación Canadiense de Fútbol.

Ahora, Marsch insiste: «No correremos riesgos». El Bayern vigilará de cerca su recuperación.