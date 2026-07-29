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«Esperad grandes cosas»: Jobe Bellingham hace una promesa a la afición del Borussia Dortmund tras una primera temporada irregular en Alemania
Saliendo de la sombra de su hermano mayor
Tras una primera temporada en el Dortmund marcada por altibajos, Bellingham está listo para la siguiente etapa de su carrera. La dirección del Dortmund le ve como un futuro jugador clave capaz de cubrir el vacío que dejó su hermano Jude antes de su marcha al Real Madrid. Durante la gira del Dortmund por Japón, el centrocampista dejó claro que ya no quiere ser visto como una joven promesa, sino como un profesional consolidado.
Bellingham dijo a los periodistas durante la gira por Extremo Oriente: «He jugado muchos partidos en mi carrera, ya no soy un niño joven. Hay muchos jugadores más jóvenes que yo».
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Asociación con Nmecha
La compenetración entre Bellingham y Felix Nmecha será especialmente interesante en la nueva temporada. Se espera que el dúo forme el corazón del equipo del Dortmund y aporte el dinamismo necesario entre ambas áreas. El inglés está convencido de que los aficionados verán una mejora significativa, ya que la coordinación sobre el terreno de juego ha mejorado notablemente en las últimas semanas.
Bellingham habló con optimismo sobre su asociación con Nmecha: «No quiero decir demasiado. Pero podéis esperar grandes cosas de Felix y de mí la próxima temporada. Me siento cada vez más como en casa en el club, y nuestra compenetración funciona cada vez mejor».
Una dura pretemporada en casa
Para estar listo para darlo todo en la próxima temporada, Bellingham renunció a unas largas vacaciones de verano y, en su lugar, se centró en perfeccionar su estado físico. Esta profesionalidad es una señal clara de sus ambiciones. Quiere no dejar nada al azar para dar por fin el salto en la Bundesliga y en el escenario europeo.
El jugador de 20 años explicó en detalle su programa de entrenamiento veraniego: «Fui a Birmingham y entrené con gente a la que conozco desde hace mucho tiempo. Completé el programa del club e incluso hice trabajo extra. Simplemente quería ponerme en la mejor forma posible».
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Se acerca la prueba de la Supercopa ante el Bayern
El Dortmund ha demostrado en el pasado ser un lugar donde los jugadores jóvenes reciben el pulido final para convertirse en futbolistas de talla mundial. Bellingham ahora parece dispuesto a seguir este camino. Las expectativas han aumentado tras su sólida pretemporada, pero el propio jugador da la impresión de estar gestionando bien la presión. El reto ahora es trasladar de forma constante sus actuaciones en los entrenamientos y en los amistosos a los partidos oficiales. El duelo contra el Bayern de Múnich en la Supercopa de Alemania del próximo mes le brinda a Bellingham la plataforma perfecta para demostrar su mejora.
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