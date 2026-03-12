«¡Esperaban que nos dieran una paliza!» Trent Alexander-Arnold responde a las críticas y califica a Federico Valverde, del Real Madrid, como «el jugador más infravalorado del planeta» tras su hat-trick contra el Manchester City

La victoria fue aún más impresionante si se tiene en cuenta que el Madrid llegó al partido sin figuras clave como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. A pesar de que el superordenador de Opta daba como favorito al Manchester City antes del inicio del partido, los blancos dieron una lección de táctica y lograron su 29.ª victoria por tres o más goles en la ida en su ilustre historia europea.

«Una actuación impresionante», añadió Alexander-Arnold. «Hubo mucho ruido cuando se realizó el sorteo y en los días previos al partido, especialmente por la forma en que hemos estado jugando y los resultados que hemos obtenido... mucha gente esperaba que nos dieran una paliza esta noche. Pero esto demuestra la mentalidad. No importa qué lesiones tengamos o qué jugadores estén fuera. Esta competición es muy importante para el club y, como jugadores, lo entendemos».