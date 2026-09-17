Getty Images Sport
Traducido por
«¡Espera otras seis semanas!»: Roy Keane insta al joven talento del Manchester United JJ Gabriel a tener paciencia en medio de una sorprendente petición de salida y del interés del Arsenal
Keane cuestiona la falta de paciencia del joven talento
La leyenda del Manchester United Keane ha admitido que no puede entender la mentalidad que hay detrás del repentino deseo de Gabriel de forzar su salida del club a una edad tan temprana. El delantero de 15 años, que ha ascendido rápidamente por las categorías de la academia desde que llegó con 11, sorprendió recientemente al club al pedir que se rescindiera su ficha.
La noticia salió a la luz justo cuando, según se informó, Michael Carrick se preparaba para integrar al adolescente en la dinámica del primer equipo. Al abordar la situación en el último episodio de The Overlap, Keane no se mordió la lengua en su valoración de la mentalidad del jugador moderno de academia.
Keane expresó su desconcierto por el momento en que surgió la disputa y declaró: «Tienes 15 años y estás hablando de jugar en el primer equipo del Manchester United... ¡espera otras seis semanas! ¿Puedes esperar otras seis semanas hasta que quizá superemos la copa? Carrick está bajo presión y nos remontamos a Sir Alex Ferguson, y a veces metíamos a chicos jóvenes en el primer equipo, pero el United necesita victorias».
- Getty Images
Carrick pide cautela en medio de la tormenta del mercado de fichajes
Mientras el mundo de los tertulianos reacciona con sorpresa, el entrenador del Manchester United ha adoptado un enfoque más comedido, aunque dejó fuera al joven de la convocatoria que sufrió una derrota por 3-2 ante el Brighton en la Carabao Cup. Se esperaba que Gabriel participara en ese partido, lo que le habría convertido en el jugador más joven de la historia del club en disputar un encuentro oficial. En su lugar, su notificación formal de su intención de dejar el club se convirtió en el principal foco de atención alrededor del partido.
Al hablar sobre la sensibilidad de la situación, Carrick explicó la necesidad de actuar con cautela al gestionar a un chico de 15 años inmerso en una historia de tanta repercusión. El entrenador dijo: "Creo que simplemente tenemos que ser realmente cuidadosos con toda la situación. Es un chico joven, tiene 15 años y lo más importante para mí, sin duda, y desde el punto de vista del club, es cuidar de nuestros jugadores jóvenes. Su protección, su bienestar, su exposición. Y creo que todos tenemos que ser muy conscientes de eso, realmente, en esta situación".
Los grandes de Europa acechan
La disputa ha puesto, como era lógico, en alerta a los clubes más grandes del fútbol mundial, con Arsenal y Chelsea vinculados a un fuerte interés desde la Premier League. Más allá de los rivales nacionales, también se dice que Barcelona y Real Madrid están siguiendo de cerca la evolución de la situación, especialmente porque el pasaporte irlandés de Gabriel podría permitirle sortear la normativa de traspasos posterior al Brexit.
Sin embargo, el excapitán del United Gary Neville cargó contra el entorno del jugador por permitir que la historia saliera a la luz, al afirmar: "Los representantes del jugador han filtrado esto, sin ninguna duda. Han decidido optar por la opción nuclear y soltar la bomba: JJ Gabriel dejará el Manchester United. Eso, para mí, es lo que me preocupa. ¿Qué representantes creen que eso es bueno para el chico? Eso no es bueno. Desde el punto de vista del deber de cuidado hacia un chico de 15 años, esta mañana un chico de 15 años es la historia de portada de la contraportada de todos los periódicos del país. ¿Cómo estáis cuidando de ese chico?".
- Getty Images Sport
Mainoo como modelo para el futuro
Keane sugirió que Gabriel debería fijarse en su compañero Kobbie Mainoo como un ejemplo perfecto de cómo la paciencia puede acabar llevando a una oportunidad. Mainoo, que al principio se encontraba en la periferia del primer equipo con la anterior dirección técnica, desde entonces se ha consolidado como una pieza vital del centro del campo del United.
Al reflexionar sobre la comparación, Keane añadió: "Hablamos de Mainoo hace unos meses y Mainoo es bastante mayor que él, pero decíamos que, como futbolista, a veces tienes que esperar tu momento. No me cabe en la cabeza que tengan 15 años. Yo se lo diría a uno de 18, 19 o 20 años. Decíamos sobre Mainoo que tenía que esperar su momento, sentarse en el banquillo, aprender el oficio e incluso a veces sentándose en el banquillo. Ahora él [Mainoo] ha tenido su oportunidad y la ha aprovechado. Hay que estar preparado.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias