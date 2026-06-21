¡Espectáculo japonés! Cuatro goles ante la Túnez de Renard, ya eliminada: Ueda rompe el empate

Japón goleó 4-0 a Túnez y eliminó a los africanos. El equipo de Moriyasu, sin el lesionado Kubo, dominó al conjunto de Renard, recién llegado tras la destitución de Lamouchi por el 5-1 ante Suecia.





Kamada, el mejor del partido, abre el marcador tras pase de Nakamura. Luego apareció el delantero Ueda, máximo goleador de la Eredivisie, que primero marcó el 2-0 con un bonito disparo en diagonal y luego cerró el partido con un hat-trick. Entre tanto, también se estrenó Ito. Túnez se vuelve a casa; muy poco tiempo para que Renard dejara huella; Japón, cada vez más convincente.

Tras el empate ante Holanda, los ‘Samuráis Azules’ suman seis goles en dos partidos, marcan por primera vez cuatro tantos en un Mundial y logran la mayor goleada de una selección asiática en lahistoria del torneo. Japón avisa: llega en serio.