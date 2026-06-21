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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

¡Espectáculo japonés! Cuatro goles ante la Túnez de Renard, ya eliminada: Ueda rompe el empate

World Cup
Túnez vs Japan
Túnez
Japan

El resumen del partido del Mundial.

Japón goleó 4-0 a Túnez y eliminó a los africanos. El equipo de Moriyasu, sin el lesionado Kubo, dominó al conjunto de Renard, recién llegado tras la destitución de Lamouchi por el 5-1 ante Suecia.


Kamada, el mejor del partido, abre el marcador tras pase de Nakamura. Luego apareció el delantero Ueda, máximo goleador de la Eredivisie, que primero marcó el 2-0 con un bonito disparo en diagonal y luego cerró el partido con un hat-trick. Entre tanto, también se estrenó Ito. Túnez se vuelve a casa; muy poco tiempo para que Renard dejara huella; Japón, cada vez más convincente.

Tras el empate ante Holanda, los ‘Samuráis Azules’ suman seis goles en dos partidos, marcan por primera vez cuatro tantos en un Mundial y logran la mayor goleada de una selección asiática en lahistoria del torneo. Japón avisa: llega en serio.

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    Túnez-Japón 0-4


    Goles: Kamada, Ueda, Ito, Ueda


    GOLES Y JUGADAS DESTACADAS:


    83' – El cuarto llega con un centro de Sano al segundo palo que Ueda cabecea a la red para su doblete.

    69' – Gran jugada de Kamada y definición de Ito.

    31' – Gol de Ueda con un disparo raso que se cuela por debajo de las piernas del defensa,

    4' – Los japoneses se adelantan enseguida. Nakamura centra al área, rebote y gol de Kamada.

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  • FICHA DEL PARTIDO

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