Aunque el partido es lo principal, al principio se preveía un descanso mucho más largo de los habituales 15 minutos. Un informe inicial de la BBC indicaba que podría extenderse más de 25 minutos por las complicaciones logísticas de montar y desmontar un escenario gigante en el campo, lo que superaría los 15 minutos que suele permitir la Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB).

El antecedente se dio en el Mundial de Clubes, cuando una gran producción musical obligó a alargar el receso. Por ello, se temía que los jugadores de Argentina y España debieran hacer un segundo calentamiento.

Sin embargo, el diario español «Marca» asegura que el descanso será más breve: durará 17 minutos, incluidos seis para montar y desmontar el escenario, acercándose así a lo permitido por el IFAB.



