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Espectáculo del descanso de la final del Mundial: ¿Quiénes actuarán y cuánto durará? Lista completa de los artistas que se presentarán mientras Argentina y España se disputan el título mundial en Nueva Jersey
¿Quién actuará en el espectáculo del descanso del Mundial?
La FIFA ha anunciado un cartel estelar para el espectáculo del descanso de la final del Mundial, el 19 de julio. Dirigido por Chris Martin (Coldplay), reunirá a grandes nombres de la música. Las estrellas del pop Madonna, Justin Bieber y Shakira compartirán escenario con el rapero Post Malone y el grupo BTS. El show apoyará al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que impulsa la educación y el deporte infantil. También actuarán Burna Boy, el director Gustavo Dudamel y el coro PS22 junto a Coldplay.
Artistas que actuarán en el descanso de la final del Mundial:
- Shakira y Burna Boy
- Post Malone
- Madonna
- Justin Bieber
- BTS
- Gustavo Dudamel
- Coro del PS 22 con Coldplay
- AFP
Rompiendo con la tradición de los intermedios
Aunque el partido es lo principal, al principio se preveía un descanso mucho más largo de los habituales 15 minutos. Un informe inicial de la BBC indicaba que podría extenderse más de 25 minutos por las complicaciones logísticas de montar y desmontar un escenario gigante en el campo, lo que superaría los 15 minutos que suele permitir la Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB).
El antecedente se dio en el Mundial de Clubes, cuando una gran producción musical obligó a alargar el receso. Por ello, se temía que los jugadores de Argentina y España debieran hacer un segundo calentamiento.
Sin embargo, el diario español «Marca» asegura que el descanso será más breve: durará 17 minutos, incluidos seis para montar y desmontar el escenario, acercándose así a lo permitido por el IFAB.
El glamour de Hollywood se une al estrellato digital
La FIFA confirmó que la ceremonia de clausura comenzará a las 13:30, hora local, 90 minutos antes del partido. Participarán Tom Cruise, Nicole Scherzinger, el streamer IShowSpeed, la italiana Laura Pausini y el británico Robbie Williams. Además, Jennifer Hudson cantará una versión especial del himno de Estados Unidos justo antes de que los jugadores salgan al campo.
- Getty/GOAL
Messi contra Yamal: el combate estelar
Aunque las luces y la música crearán un escenario deslumbrante, la historia deportiva sigue siendo el principal atractivo para los millones de espectadores en Estados Unidos y en todo el mundo. La final simboliza un relevo generacional: el legendario capitán argentino Lionel Messi frente a la joven promesa española Lamine Yamal. Para Messi es la chance de consolidar su legado con dos títulos mundiales consecutivos, mientras que para Yamal supone liderar una nueva era de dominio de La Roja.
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