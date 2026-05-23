¡Espectacular protesta contra la DFB! Aficionados del FC Bayern y del VfB Stuttgart unen fuerzas en la final de la Copa

Poco después, el logotipo fue retirado de la tribuna principal y llevado por el personal de seguridad a los pasillos subterráneos. Debajo aún se leía: «demandante, juez, verdugo».

Las aficiones de ambos equipos mostraron pancartas: «Los grandes rivales están de acuerdo: que te jodan, DFB», en la grada del FCB, y «Luchamos contra todo lo que representáis», en la del Stuttgart.

Durante varios minutos se coreó «Que le den a la DFB», y en algunos momentos ambas aficiones entonaron cánticos alternados, uniendo sus voces contra el mismo objetivo.