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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Espectacular protesta contra la DFB! Aficionados del FC Bayern y del VfB Stuttgart unen fuerzas en la final de la Copa

DFB-Pokal
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
Bayern Múnich
VfB Stuttgart

Los hinchas del Bayern Múnich y del VfB Stuttgart protestaron juntos y con fuerza contra la DFB en la final de la Copa del sábado.

Al inicio del segundo tiempo, una gran pancarta con el logotipo de la DFB tachado recorrió las gradas desde el sector del VfB Stuttgart hasta el del Bayern, en el lado opuesto del Estadio Olímpico de Berlín. La pancarta medía unos 15 metros de diámetro.

  • Poco después, el logotipo fue retirado de la tribuna principal y llevado por el personal de seguridad a los pasillos subterráneos. Debajo aún se leía: «demandante, juez, verdugo».

    Las aficiones de ambos equipos mostraron pancartas: «Los grandes rivales están de acuerdo: que te jodan, DFB», en la grada del FCB, y «Luchamos contra todo lo que representáis», en la del Stuttgart.

    Durante varios minutos se coreó «Que le den a la DFB», y en algunos momentos ambas aficiones entonaron cánticos alternados, uniendo sus voces contra el mismo objetivo.

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  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

    Los altos precios de las entradas para la final de la Copa DFB generan protestas entre los aficionados del Bayern y del VfB.

    Los manifestantes protestaban por los altos precios de las entradas fijados por la DFB para la final de la Copa en la capital. Con precios de 45 € (aficionados), 80 € (categoría 3), 150 € (categoría 2) y 195 € (categoría 1), la DFB vuelve a fijar tarifas desorbitadas para la final de la Copa. Además, si se observa el plano del estadio, una parte desproporcionadamente grande se ha clasificado en las costosas categorías 1 y 2», señaló en un comunicado previo al partido el Club Nr. 12, la asociación de peñas del FC Bayern.

    En la categoría más barata, a 45 euros, apenas se pusieron a la venta unas pocas entradas, según la peña del campeón alemán. «Mientras que la DFB suele ofrecer descuentos para escolares, estudiantes y otros colectivos en casi cualquier otro evento, en la final de la Copa, convertida en un evento de prestigio, quiere sacar el máximo provecho económico y olvida toda responsabilidad social», prosigue el Club Nr. 12.

    Tras la protesta, las gradas de ambos equipos lanzaron pirotecnia; la humareda obligó a detener el partido unos minutos, alrededor de la hora de juego, por falta de visibilidad.

  • Próximos partidos del FC Bayern Múnich

    Fecha

    Partido

    Competición

    25 de julio

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Partido amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Partido amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Partido amistoso

    15 de agosto

    FC Bayern - RB Leipzig

    Partido amistoso