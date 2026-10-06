España llegó al Stadion Poljud sabiendo que un solo punto le bastaba para garantizar su pase a las eliminatorias, pero se encontró con una Croacia decidida a recuperar el orgullo tras una dura derrota ante Inglaterra. La Roja, habitualmente tan serena con la posesión, se vio precipitada al error mientras el conjunto local dominaba los primeros duelos físicos, buscando aprovechar cualquier atisbo de complacencia en las filas españolas.

Los anfitriones no tardaron en ver recompensado su agresivo inicio y se adelantaron a los 17 minutos. Después de que Unai Simón realizara una gran parada de reflejos para evitar un remate de cabeza a bocajarro de Josip Stanisic, el portero español volvió a intervenir para despejar un potente disparo de Igor Matanovic. Sin embargo, el rechace cayó perfecto para Ivan Perisic, que reaccionó más rápido que nadie para cabecear el balón a la red y desatar la locura en la grada.

España tuvo problemas para encontrar su ritmo durante gran parte de la primera parte, ya que el trío del centro del campo croata formado por Luka Modric, Mateo Kovacic y Kristijan Jakic logró cerrar con éxito las zonas centrales. Incluso la visión creativa de Pedri se vio limitada por la falta de espacios, lo que obligó a los visitantes a depender en gran medida del talento individual de Lamine Yamal y de sus incorporaciones al ataque junto a Pubill por la banda derecha. A pesar de un arreón final antes del descanso, en el que Yamal estrelló el balón en el lateral de la red tras un pase sublime de Pedri, España se marchó al intermedio por detrás en el marcador y necesitada de un importante ajuste táctico para cambiar el rumbo del partido a su favor.