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¡España se niega a que la paren! El doblete de Mikel Merino completa la remontada ante Croacia y sella el pase a cuartos de final
España resiste el temporal en Split
España llegó al Stadion Poljud sabiendo que un solo punto le bastaba para garantizar su pase a las eliminatorias, pero se encontró con una Croacia decidida a recuperar el orgullo tras una dura derrota ante Inglaterra. La Roja, habitualmente tan serena con la posesión, se vio precipitada al error mientras el conjunto local dominaba los primeros duelos físicos, buscando aprovechar cualquier atisbo de complacencia en las filas españolas.
Los anfitriones no tardaron en ver recompensado su agresivo inicio y se adelantaron a los 17 minutos. Después de que Unai Simón realizara una gran parada de reflejos para evitar un remate de cabeza a bocajarro de Josip Stanisic, el portero español volvió a intervenir para despejar un potente disparo de Igor Matanovic. Sin embargo, el rechace cayó perfecto para Ivan Perisic, que reaccionó más rápido que nadie para cabecear el balón a la red y desatar la locura en la grada.
España tuvo problemas para encontrar su ritmo durante gran parte de la primera parte, ya que el trío del centro del campo croata formado por Luka Modric, Mateo Kovacic y Kristijan Jakic logró cerrar con éxito las zonas centrales. Incluso la visión creativa de Pedri se vio limitada por la falta de espacios, lo que obligó a los visitantes a depender en gran medida del talento individual de Lamine Yamal y de sus incorporaciones al ataque junto a Pubill por la banda derecha. A pesar de un arreón final antes del descanso, en el que Yamal estrelló el balón en el lateral de la red tras un pase sublime de Pedri, España se marchó al intermedio por detrás en el marcador y necesitada de un importante ajuste táctico para cambiar el rumbo del partido a su favor.
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Merino aporta chispa desde el banquillo
Luis de la Fuente actuó con decisión al descanso, dando entrada a Merino en lugar de Alex Baena para aportar mayor presencia física y verticalidad al centro del campo de España. La sustitución resultó ser un acierto total, ya que España empezó a marcar el ritmo y a empujar a Croacia cada vez más cerca de su propia área.
El empate llevaba tiempo anunciándose y finalmente llegó. Josip Stanišić despejó el balón, pero Dani Olmo lo recogió en la frontal del área. Incapaz de sacar el disparo él mismo, el centrocampista del Barcelona cedió el balón a Merino, que no perdonó y definió con calma al fondo de la red con la serenidad de un delantero centro curtido.
El gol del empate cambió por completo la dinámica del partido, con una Croacia visiblemente cansada tras su enorme desgaste físico en la primera hora. A medida que España aumentaba la presión, el encuentro se fue enredando cada vez más y la frustración de los locales acabó por desbordarse en el minuto 79. Ivan Perisic, que ya había sido amonestado en la primera mitad por una dura entrada sobre Pubill, vio la segunda tarjeta amarilla tras hacer caer a Marc Cucurella.
San Mikel vuelve a salvar el día
Con un hombre más, España dominó el tramo final, moviendo el balón una y otra vez y buscando constantemente el golpe decisivo. Unai Simón se mantuvo atento en la otra portería, con una parada vital para negar el gol a Perisic justo antes de su tarjeta roja y, más tarde, saliendo de su portería para interceptar un balón peligroso destinado a Gvardiol.
El escenario estaba preparado para otra intervención decisiva de Merino, que se ha labrado una reputación por aparecer en los momentos de máxima exigencia. Cuando el reloj se acercaba al minuto 90, dejó un momento de auténtica calidad: controló el balón a la perfección dentro del área antes de desatar un potente disparo de zurda a la escuadra para culminar la remontada.
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La Roja se asegura un puesto en cuartos de final
El resultado garantiza que España siga en lo más alto del Grupo A3 con un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos, lo que convierte sus compromisos restantes de noviembre en oportunidades para que De la Fuente siga perfilando su plantilla de cara a las rondas eliminatorias del próximo año.
Este último triunfo refuerza aún más el estatus de España como la fuerza más formidable del fútbol internacional, demostrando que puede ganar por pura garra con la misma facilidad con la que lo hace gracias a su superioridad táctica. Para Croacia, fue un amargo final para una noche que había comenzado con tanta promesa, especialmente para Luka Modric en lo que fue una de sus últimas apariciones en la escena internacional.
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