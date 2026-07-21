España se encamina hacia una década de dominio: los campeones del mundo y de Europa serán difíciles de superar, ahora que Lamine Yamal y compañía se preparan para entrar en sus mejores años

Brasil, pentacampeona del mundo, sigue desorientada bajo Carlo Ancelotti. Inglaterra genera dudas sobre su calidad y la táctica de Thomas Tuchel. Argentina podría perder a los dos Lionel —Messi y Scaloni—, clave en su reciente éxito; Francia aún no ha dado sus primeros pasos bajo el mando del esperado sucesor de Didier Deschamps, Zinedine Zidane, mientras que Jürgen Klopp afronta una ardua tarea con Alemania.
España, en cambio, muestra estabilidad bajo De la Fuente, que solo ha perdido dos veces en competición oficial desde que reemplazó a Luis Enrique tras la eliminación en octavos del Mundial 2022 —una de esas derrotas fue en penaltis ante Portugal en la final de la Liga de Naciones—.
Aunque parezca extraño, al principio se dudó de que fuera el técnico idóneo, pues no había conquistado títulos con la absoluta.
Sin embargo, con los mismos métodos con los que ganó los Campeonatos de Europa sub-19 y sub-21, ha llevado a España a su primer Mundial desde 2010, con la sexta plantilla más joven de un torneo de 48 selecciones. ¡Imagina lo que podrán hacer los jóvenes Cubarsi y Yamal para el próximo Mundial!