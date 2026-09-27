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España prolonga su dominio global del fútbol con una victoria en la tanda de penaltis ante Corea del Norte en la final del Mundial sub-20
Acción del partido y drama en la tanda de penaltis
España se ha proclamado campeona por segunda vez del Mundial femenino sub-20 tras una extenuante batalla ante Corea del Norte hoy. Ambos equipos no pudieron deshacerse el empate ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga, lo que derivó en un 0-0. En la posterior tanda de penaltis, España se impuso por 4-3, en gran parte gracias a las paradas heroicas de la guardameta Laia Lopez. Corea del Norte, que conquistó el título del Mundial sub-17 ante Países Bajos en 2025 con una contundente victoria por 3-0, no pudo finalmente repetir en esta ocasión aquella magia ganadora del torneo.
Análisis de una defensa resiliente
A lo largo de los 120 minutos, España dominó la posesión y presionó de forma constante al rival, pero tuvo dificultades para superar a una resistente defensa norcoreana. Las campeonas asiáticas se apoyaron en gran medida en rápidos contraataques y en la estelar actuación de su portera, Pak Ju. A pesar de que varias ocasiones claras cayeron del lado de atacantes españolas como Alba Cerrato y Pau Comendador, el partido siguió bloqueado. España tuvo que apoyarse en su disciplina táctica y en las intervenciones cruciales de Lopez para mantener a raya al rival antes de superar la prueba definitiva en la tanda de penaltis.
Una época dorada para el fútbol español
Este logro fenomenal a nivel juvenil refleja a la perfección la reciente era dorada del fútbol español en todas las grandes categorías internacionales. El triunfo llega después del éxito histórico de la selección absoluta femenina, que levantó el Mundial femenino de 2023 tras una memorable victoria contra Inglaterra. Además, complementa el increíble hito alcanzado por la selección absoluta masculina, que recientemente conquistó el Mundial ante Argentina en suelo estadounidense. España se ha consolidado firmemente como la potencia indiscutible, al ostentar de forma simultánea títulos mundiales en ambas categorías.
¿Qué sigue para los campeones?
Tras este triunfo histórico, las jóvenes campeonas españolas regresarán a casa para celebrarlo. De cara al futuro, la atención mundial se centrará pronto en la categoría absoluta y en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, en la que Brasil albergará con orgullo la 10.ª edición del torneo.
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