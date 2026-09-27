A lo largo de los 120 minutos, España dominó la posesión y presionó de forma constante al rival, pero tuvo dificultades para superar a una resistente defensa norcoreana. Las campeonas asiáticas se apoyaron en gran medida en rápidos contraataques y en la estelar actuación de su portera, Pak Ju. A pesar de que varias ocasiones claras cayeron del lado de atacantes españolas como Alba Cerrato y Pau Comendador, el partido siguió bloqueado. España tuvo que apoyarse en su disciplina táctica y en las intervenciones cruciales de Lopez para mantener a raya al rival antes de superar la prueba definitiva en la tanda de penaltis.



