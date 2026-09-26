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España no tiene fin: remonta y vence 3-2 a Inglaterra en Wembley, Baena y Oyarzabal decisivos

Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A

Revive con nosotros la primera jornada de la Nations League.

Liga de Naciones

Inglaterra-España 2-3

Goleadores: 2' Yamal (E), 36' Gordon (I), 40' Kane (I), 61' Baena (E), 74' Oyarzabal (E)

Kane (I) falla un penalti en el 53'


España no tiene fin. Inglaterra y España se enfrentaron a las 20.45 del sábado en Londres en el partido correspondiente a la primera jornada del grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones 2026-2027. Los campeones del mundo remontan y derrotan 3-2 a la selección de los Tres Leones, cuarta clasificada, en lo que podía haber sido la final del Mundial 2026: fueron decisivas las entradas desde el banquillo de Baena, autor de un gol y una asistencia, y Oyarzabal, que dan la vuelta a los goles de Gordon y Kane, después de la ventaja provisional española firmada por Yamal tras un error de Guehi. El capitán inglés falla un penalti con el 2-1 a favor de los suyos.


Otro derrumbe para la selección de Tuchel, después del de Argentina en la semifinal del Mundial, pese al apoyo de los 90.000 de Wembley, mientras España confirma su racha de imbatibilidad, que ya dura más de dos años y que no tiene igual en lo que se refiere a selecciones nacionales.

  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS MÁS DESTACADAS:

    74' - ¡REMONTA ESPAÑA, OYARZABAL FIRMA EL 3-2! Asistencia y gol para Baena, una de las decisiones ganadoras desde el banquillo de De La Fuente, al igual que su delantero centro. Magnífico el pase del talento del Atlético de Madrid para Oyarzabal, brillantísimo al superar a Trafford con una vaselina para culminar la remontada de España.


    61' - ¡EMPATA ESPAÑA CON BAENA!  El atacante del Atlético lanza un derechazo ganador desde la frontal del área que bate a Trafford y firma el 2-2.


    60' - Magnífica acción de España: Baena, de tacón, combina en corto con Yamal, que delante de Trafford se queda muy cerca del empate,


    55' - ¡KANE FALLA EL PENALTI, AL LARGUERO! El capitán de Inglaterra resbala ligeramente con el pie de apoyo sobre un trozo de césped: su derechazo centrado había engañado a Simon, pero el balón se estrella contra el larguero.


    53' ¡PENALTI PARA INGLATERRA! Rodri disputa un balón con Bellingham. El español no toca el balón, el centrocampista del Real Madrid entra en contacto y cae en el área. Massa no señala el punto de penalti, pero es llamado por el VAR para revisar la jugada y concede la pena máxima.


    40' - ¡INGLATERRA LE DA LA VUELTA, KANE! Los Tres Leones retoman y le dan la vuelta al partido en solo cuatro minutos. Subida por la izquierda de O'Reilly y centro para la cabeza de Kane, que la manda hacia la portería de España. Hay colaboración de Cucurella, que no consigue despejar (solo desviar) un balón manejable que se cuela a la espalda de Simon.


    36' - ¡EMPATA INGLATERRA CON GORDON! Contragolpe perfecto del equipo de Tuchel, que castiga a España a la contra por el eje Gordon-Bellingham. El ex del Newcastle, de tacón, abre el avance de su compañero y se lanza al espacio recibiendo el balón para la carrera en campo abierto. Preciso también el toque que bate a Simon para la fiesta de Wembley.


    34' - Olmo roza el gol tras una genialidad de Yamal: un taconazo descomunal para habilitar en el área a su compañero, que cruza el derechazo desde una posición nada sencilla y se queda cerca del objetivo.


    16' - Vuelve a ser protagonista el hombre que decidió el último Mundial: pase al espacio de Yamal que sorprende a la defensa inglesa y lanza a su compañero hacia Trafford, brillantísimo para frenarlo en la salida,


    8' - ¡Anulado el segundo gol de España! Ruiz cuelga desde tres cuartos un balón interesante hacia Cubarsí, que no llega: el desvío le cae a Ferran Torres, que marca pero en posición de fuera de juego


    2' - ¡GOL DE ESPAÑA, YAMAL! A España le bastan menos de dos minutos para abrir el marcador en Wembley, pero es imperdonable el error de Guehi. En salida de balón, el central del Manchester City no se da cuenta de la presión a su espalda de Lamine Yamal, que le roba el balón y se planta ante Trafford batiéndolo con la zurda, que golpea en el palo interior antes de entrar.

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    LA FICHA DEL PARTIDO:

    Inglaterra-España 2-3

    Goles: 2' Yamal (E), 36' Gordon (I), 40' Kane (I), 61' Baena (E), 74' Oyarzabal (E)


    INGLATERRA (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi (Branthwaite, 89'), O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly (Garner, 70'); Saka (Gibbs-White, 83'), Bellingham, Gordon (Rogers, 70'); Kane (Calvert-Lewin, 83'). Seleccionador: Tuchel 

    ESPAÑA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo (Merino, 82'), Williams (Baena, 55'); F. Torres (Oyarzabal, 55'). Seleccionador: De La Fuente


    Amonestados: O'Reilly (I), Guehi (I)

    Expulsados: -

    Asistencias: Bellingham (I), O'Reilly (I), Olmo (E), Baena (E)

    Árbitro: Massa (ITA)

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