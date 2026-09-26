74' - ¡REMONTA ESPAÑA, OYARZABAL FIRMA EL 3-2! Asistencia y gol para Baena, una de las decisiones ganadoras desde el banquillo de De La Fuente, al igual que su delantero centro. Magnífico el pase del talento del Atlético de Madrid para Oyarzabal, brillantísimo al superar a Trafford con una vaselina para culminar la remontada de España.





61' - ¡EMPATA ESPAÑA CON BAENA! El atacante del Atlético lanza un derechazo ganador desde la frontal del área que bate a Trafford y firma el 2-2.





60' - Magnífica acción de España: Baena, de tacón, combina en corto con Yamal, que delante de Trafford se queda muy cerca del empate,





55' - ¡KANE FALLA EL PENALTI, AL LARGUERO! El capitán de Inglaterra resbala ligeramente con el pie de apoyo sobre un trozo de césped: su derechazo centrado había engañado a Simon, pero el balón se estrella contra el larguero.





53' ¡PENALTI PARA INGLATERRA! Rodri disputa un balón con Bellingham. El español no toca el balón, el centrocampista del Real Madrid entra en contacto y cae en el área. Massa no señala el punto de penalti, pero es llamado por el VAR para revisar la jugada y concede la pena máxima.





40' - ¡INGLATERRA LE DA LA VUELTA, KANE! Los Tres Leones retoman y le dan la vuelta al partido en solo cuatro minutos. Subida por la izquierda de O'Reilly y centro para la cabeza de Kane, que la manda hacia la portería de España. Hay colaboración de Cucurella, que no consigue despejar (solo desviar) un balón manejable que se cuela a la espalda de Simon.





36' - ¡EMPATA INGLATERRA CON GORDON! Contragolpe perfecto del equipo de Tuchel, que castiga a España a la contra por el eje Gordon-Bellingham. El ex del Newcastle, de tacón, abre el avance de su compañero y se lanza al espacio recibiendo el balón para la carrera en campo abierto. Preciso también el toque que bate a Simon para la fiesta de Wembley.





34' - Olmo roza el gol tras una genialidad de Yamal: un taconazo descomunal para habilitar en el área a su compañero, que cruza el derechazo desde una posición nada sencilla y se queda cerca del objetivo.





16' - Vuelve a ser protagonista el hombre que decidió el último Mundial: pase al espacio de Yamal que sorprende a la defensa inglesa y lanza a su compañero hacia Trafford, brillantísimo para frenarlo en la salida,





8' - ¡Anulado el segundo gol de España! Ruiz cuelga desde tres cuartos un balón interesante hacia Cubarsí, que no llega: el desvío le cae a Ferran Torres, que marca pero en posición de fuera de juego





2' - ¡GOL DE ESPAÑA, YAMAL! A España le bastan menos de dos minutos para abrir el marcador en Wembley, pero es imperdonable el error de Guehi. En salida de balón, el central del Manchester City no se da cuenta de la presión a su espalda de Lamine Yamal, que le roba el balón y se planta ante Trafford batiéndolo con la zurda, que golpea en el palo interior antes de entrar.