Las autoridades del fútbol español han decidido oficialmente llevar su disputa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras agotar el proceso interno de apelación de la FIFA. El organismo rector del fútbol mundial había impuesto inicialmente una multa de 20.000 dólares y ordenado el cierre parcial del estadio para el próximo amistoso de España como local.

La sanción se debe a lo ocurrido durante un empate sin goles ante Egipto disputado en el RCDE Stadium en marzo de 2026, cuando se escuchó a un sector de la afición local proferir insultos de carácter religioso contra el equipo visitante y los espectadores.

Durante el partido, que servía de preparación para el Mundial, los aficionados corearon, según se informó, «Si no saltas, eres musulmán» en dos ocasiones. La segunda llevó a la megafonía del estadio a emitir una advertencia formal, mientras los marcadores electrónicos mostraban mensajes de condena a los comportamientos discriminatorios. Pese a estas medidas, la FIFA consideró que la RFEF debía responder por la conducta del público.