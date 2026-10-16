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¡España no da su brazo a torcer! La RFEF recurre ante el TAS la sanción antidiscriminatoria de la FIFA tras la polémica por el amistoso contra Egipto
La RFEF lleva el caso al máximo tribunal deportivo
Las autoridades del fútbol español han decidido oficialmente llevar su disputa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras agotar el proceso interno de apelación de la FIFA. El organismo rector del fútbol mundial había impuesto inicialmente una multa de 20.000 dólares y ordenado el cierre parcial del estadio para el próximo amistoso de España como local.
La sanción se debe a lo ocurrido durante un empate sin goles ante Egipto disputado en el RCDE Stadium en marzo de 2026, cuando se escuchó a un sector de la afición local proferir insultos de carácter religioso contra el equipo visitante y los espectadores.
Durante el partido, que servía de preparación para el Mundial, los aficionados corearon, según se informó, «Si no saltas, eres musulmán» en dos ocasiones. La segunda llevó a la megafonía del estadio a emitir una advertencia formal, mientras los marcadores electrónicos mostraban mensajes de condena a los comportamientos discriminatorios. Pese a estas medidas, la FIFA consideró que la RFEF debía responder por la conducta del público.
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Yamal condena el comportamiento de los aficionados
Los incidentes suscitaron numerosas críticas en el seno de la selección española, entre ellas la contundente reacción del extremo estrella Lamine Yamal. El adolescente del Barcelona, que es musulmán, no se mordió la lengua al valorar a los responsables de las burlas y calificó sus actos de irrespetuosos e intolerables.
Yamal expresó abiertamente su repulsa y tachó de «ignorantes y racistas» a quienes estaban detrás de los cánticos. Sus palabras reflejan la creciente frustración en la plantilla por el comportamiento de ciertos sectores de su propia afición durante los preparativos para el torneo de 2026.
La FIFA desestima la defensa técnica de la RFEF
En su defensa ante la FIFA, la RFEF intentó argumentar que la palabra «musulmán» no era peyorativa ni insultante en sí misma. Sostuvo que el caso debía evaluarse conforme al artículo 17, que abarca los mensajes ofensivos o religiosos de carácter general, y no al artículo 15, más estricto y referido específicamente al racismo y la discriminación.
Con esta distinción técnica pretendía reducir la gravedad de la sanción, ya que el artículo 15 establece sanciones mínimas obligatorias, como el cierre parcial del estadio que amenaza actualmente al próximo partido de la selección como local. El comité disciplinario de la FIFA no quedó convencido por este razonamiento y rechazó rápidamente el argumento.
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Detalles de la sanción y sus consecuencias futuras
Si fracasa el recurso ante el TAS, España tendrá que cerrar al menos el 15 % de las localidades en su próximo amistoso como local. Se espera que la mayoría de las localidades afectadas estén detrás de las porterías. La FIFA ha ofrecido una pequeña concesión y permitirá a la RFEF ocupar esas zonas restringidas con grupos comunitarios concretos, como estudiantes u organizaciones contra la discriminación, siempre que obtenga autorización previa.
Sin embargo, la multa de 20.000 dólares sigue siendo una parte fija de la sanción. Una fuente oficial de la RFEF señaló que «la federación cooperó plenamente con las autoridades competentes para identificar a los responsables» y que ya había reforzado la seguridad tras el partido inicial. Aún está por determinar cuándo se aplicará la sanción, en función de cómo avance el recurso legal.
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