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España llega a la final del Mundial e iguala la racha de imbatibilidad de la Italia de Mancini: el domingo puede batir el récord histórico

España
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El equipo del seleccionador De la Fuente ganó la Liga de las Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024, y quedó segundo en la Liga de las Naciones de 2025.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, bate récords: alcanza su segunda final de un Mundial, la primera bajo su mando. La victoria 2-0 sobre Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 extiende a 37 su racha invicta, igualando el récord de Italia bajo Mancini (2018-2021).

  • A UN PASO DEL RÉCORD

    Si España alcanza la final de Nueva York el 19 de julio ante Argentina o Inglaterra, podrá superar a Italia y quedar por delante de Argentina, que sumó 36 partidos sin perder entre 2019 y 2022.

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  • EL CICLO TRIUNFAL DE ESPAÑA

    La clasificación para la final de este Mundial es el mayor logro hasta la fecha de la selección española. Su ciclo de éxitos comenzó en 2023 con la Liga de Naciones, un año después ganó la Eurocopa y en 2025 llegó de nuevo a la final de la Liga de Naciones, tras superar a Francia en semifinales y caer solo ante Portugal.

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