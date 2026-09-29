España, imparable: póker a Croacia con doblete de Yamal

En la segunda jornada de la Nations League, la España campeona de Europa y del Mundo vence por 4-1 a Croacia en Sevilla, firmando su 40º partido consecutivo sin derrotas. Para España marcaron Yamal (doblete), Pubill y Nico Williams, mientras que para los croatas empató momentáneamente Beljo. Sobre todo en la primera parte, España es imparable y por momentos juega un fútbol exquisito. La segunda mitad es más equilibrada, pero las acciones de los españoles amplían igualmente la diferencia. En el tramo final del partido también entra al campo Modric, cuya entrada es aplaudida a rabiar por el público del Sánchez-Pizjuán.





En la primera jornada del Grupo 3 de la Liga A, España había ganado en casa de Inglaterra por 3-2, mientras que Croacia había vencido por 2-1 a la República Checa. Esta noche, también a las 20:45, se jugó además República Checa-Inglaterra 0-2. La clasificación, después de dos jornadas, queda así: España 6 puntos, Inglaterra y Croacia 3, República Checa 0.





ESPAÑA-CROACIA 4-1

GOLEADORES: 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)



