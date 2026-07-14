Mundial 2026





Francia-España 0-2

Goleadores: 22' (penalti) Oyarzabal (E), 58' Pedro Porro (E).









La España de Luis de la Fuente dominó y se clasificó para la final. a las 21:00 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la España de Luis de la Fuentevenció 2-0 a la Francia de Didier Deschamps con tantos de Oyarzabal (su quinto gol en el Mundial, el trigésimo con la selección) y Pedro Porro. La final será el domingo 19 en el MetLife de East Rutherford, Nueva York,contra Argentina o Inglaterra, que se medirán mañana, con la chance de ser campeona del mundo por segunda vez, dieciséis años después.





Los Bleus de Didier Deschamps, que llegaban con seis triunfos seguidos y sin encajar gol en eliminatorias, Los de Deschamps se despiden sin alcanzar la tercera final seguida ni el tercer título mundial; Kylian Mbappé se queda con 8 goles en el torneo (20 en total, uno menos que Messi en la lista histórica).





La vigente campeona de Europa España, tras un empate sorpresivo ante Cabo Verde en la fase de grupos, ha recuperado ritmo y convicción de la mano de Lamine Yamal.El equipo de Luis de la Fuente igualó el récord de 37 partidos sin perder de la Italia de Mancini; si gana la final, lo superará.





No es la primera vez que se cruzan en una fase decisiva: España ganó 2-1 en la semifinal de la Euro 2024 y 5-4 en la final de la Liga de Naciones 2025, aunque en el Mundial de 2006 Francia se impuso 3-1 en octavos. Ahora llega la revancha.















