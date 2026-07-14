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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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España dio una lección de fútbol a Francia y batió un récord: 2-0 sin historia. Se clasifica para la final del Mundial, donde se enfrentará a Argentina o Inglaterra

Francia vs España
Francia
España
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO la semifinal del Mundial 2026.

Mundial 2026


Francia-España 0-2

Goleadores: 22' (penalti) Oyarzabal (E), 58' Pedro Porro (E).



La España de Luis de la Fuente dominó y se clasificó para la final. a las 21:00 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la España de Luis de la Fuentevenció 2-0 a la Francia de Didier Deschamps con tantos de Oyarzabal (su quinto gol en el Mundial, el trigésimo con la selección) y Pedro Porro. La final será el domingo 19 en el MetLife de East Rutherford, Nueva York,contra Argentina o Inglaterra, que se medirán mañana, con la chance de ser campeona del mundo por segunda vez, dieciséis años después.


Los Bleus de Didier Deschamps, que llegaban con seis triunfos seguidos y sin encajar gol en eliminatorias, Los de Deschamps se despiden sin alcanzar la tercera final seguida ni el tercer título mundial; Kylian Mbappé se queda con 8 goles en el torneo (20 en total, uno menos que Messi en la lista histórica).


La vigente campeona de Europa España, tras un empate sorpresivo ante Cabo Verde en la fase de grupos, ha recuperado ritmo y convicción de la mano de Lamine Yamal.El equipo de Luis de la Fuente igualó el récord de 37 partidos sin perder de la Italia de Mancini; si gana la final, lo superará.


No es la primera vez que se cruzan en una fase decisiva: España ganó 2-1 en la semifinal de la Euro 2024 y 5-4 en la final de la Liga de Naciones 2025, aunque en el Mundial de 2006 Francia se impuso 3-1 en octavos. Ahora llega la revancha.





  • OBJETIVOS Y ACCIONES DESTACADAS:



    81' - ¡Peligro para Francia! Laporte falla el tiempo, el balón llega a Doue, que intenta batir a Unai Simón al salir, pero el portero del Athletic realiza otra gran parada.


    78' - España cerca el tercero: centro desde la izquierda y cabezazo de Ferran Torres que se marcha fuera por poco.


    67' — Mbappé recorta desde la izquierda y dispara, pero el balón rebota en Cucurella y se va a córner.


    65' - Mbappé se escapa por la izquierda y su disparo se va al lateral de la red.


    60' - ¡Anulado el tercer gol de Yamal! Lanzado por la derecha, supera a Digne, se cuela y marca, pero partía en posición de fuera de juego.


    58' - ¡ESPAÑA DUPLICA LA VENTAJA, PEDRO PORRO! Pase filtrado de Olmo, Porro define ante Digne; 2-0.


    52' - Oyarzabal dispara alto desde fuera del área.


    45' - Rabiot se arriesga a la segunda amarilla, esta vez por pisar a Fabián Ruiz; el árbitro se la perdona.


    42' – Gran salida de Unai Simón ante un pase en profundidad de Rabiot a Mbappé; el español se le adelanta por un pelo.


    38' – España insiste: combinación Yamal-Olmo y centro que Upamecano anticipa a Oyarzabal.


    37' – España responde con una volea de Pedro Porro desde la derecha que se marcha fuera.


    36' - Contraataque francés: Barcola se abre a la izquierda y busca espacio para rematar, pero el balón se va alto.


    34' – Peligro: pase largo de Unai Simón, Upamecano falla, Baena se filtra y casi supera a Maignan; fuera de juego.


    22' - ¡ESPAÑA SE ADELANTA, OYARZABAL! El delantero de la Real Sociedad remata alto y con fuerza por la izquierda de Maignan, que no puede hacer nada: ventaja, quinto gol en el Mundial y trigésimo con la selección.


    20' – ¡Penalti a favor de España! Digne derriba a Yamal en el área; el español toca antes el balón con el codo, pero el árbitro señala la pena máxima.


    9' - Amarilla a Rabiot por pisar a Olmo en el borde del área.

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  • EL MARCADOR:

    Francia-España 0-2

    Goles: 22' (penalti) Oyarzabal (E), 58' Pedro Porro (E)




    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Saliba (30' Lacroix), Koundé, Upamecano, Digne (72' Theo Hernández); Rabiot (46' Koné), Tchouameni; Dembélé, Olise (72' Cherki), Barcola (57' Doué); Mbappé. Seleccionador: Deschamps


    ESPAÑA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro (84' Llorente), Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (78' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (78', Merino), Baena (84', Nico Williams); Oyarzabal (74', Ferran Torres). Seleccionador: de la Fuente


    Amonestados: Rabiot (F), Cucurella (S), Mbappé (F).

    Expulsados: –

    Asistencias: Olmo (S)

    Árbitro: Barton (SAL)

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