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Emanuele Tramacere

Traducido por

España, De La Fuente: «Somos favoritos, Yamal está en perfectas condiciones». Y sobre Cucurella en el Real Madrid..

España
España vs Cabo Verde
Cabo Verde
World Cup
L. de la Fuente
L. Yamal
M. Cucurella
Real Madrid
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El seleccionador de España lo confirma: su equipo es favorito en este Mundial.

España debutará mañana en el Mundial 2026 ante Cabo Verde a las 18:00 (hora italiana). La Roja parte como favorita, como confirmó el seleccionador Luis de la Fuente, quien, en rueda de prensa, mostró realismo sobre el camino que les espera a Yamal (recuperado al 100 %) y sus compañeros.


  • FAVORITOS

    «Ser favoritos es solo una expresión. No garantiza nada. Con humildad y prudencia, avanzaremos paso a paso para ver hasta dónde llegamos. Nuestro objetivo es ganar el Mundial».

    • Anuncios

  • YAMAL EN PERFECTAS CONDICIONES

    «La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones. Entrena bien y a buen ritmo. Todos los jugadores están disponibles. Hemos seguido las instrucciones del cuerpo técnico. Lamine puede jugar unos minutos, pero no los 90 completos. Si no estuviera bien, no estaría en el banquillo».

  • CUCURELLA AL REAL MADRID

    «Si Cucurella está contento, yo también. No hablaré de asuntos de los clubes. Marc es una apuesta segura: lleva conmigo desde los 17 años y conozco su potencial y cómo gestiona los partidos. Es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo».

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