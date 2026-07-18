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España cancela el entrenamiento previo a la final del Mundial contra Argentina
Las tormentas eléctricas interrumpen los preparativos para las finales.
El sábado, un fenómeno meteorológico extremo en el norte de Nueva Jersey provocó un caos logístico en los últimos preparativos de la final del Mundial de la FIFA 2026. El autobús de España llegó a tiempo a la sesión en el campo de entrenamiento de Melanie Lane, pero los jugadores y el cuerpo técnico se toparon con un estricto protocolo de seguridad impuesto por los organizadores.
Según USA Today, un responsable de la FIFA informó a los medios de que la normativa exige al menos 30 minutos sin rayos antes de autorizar el acceso al campo. Tras valorar que la tormenta no amainaría pronto, el cuerpo técnico español canceló la sesión para evitar mantener a los jugadores en el vestuario sin plazo definido.
Preocupaciones por las lesiones de De la Fuente
La cancelación llega en el peor momento para el seleccionador De la Fuente, que había resaltado la importancia de esta sesión. Varias estrellas, como Lamine Yamal y Pedro Porro, se recuperan de las lesiones sufridas en la semifinal contra Francia.
El viernes, el seleccionador español declaró: «Mañana tenemos la última sesión de entrenamiento. Es uno de los momentos más críticos, porque cualquier contratiempo podría poner en riesgo el partido. Pero todos están bien».
Argentina se enfrenta a retrasos similares
Más allá de las diferencias tácticas, Argentina tenía sus propios retos. El equipo de Lionel Scaloni iba a entrenar en el estadio de los New York Red Bulls, a solo cinco millas del lugar donde se alojaba España. La Albiceleste sufrió las tormentas que azotaron la región, pero confiaba en iniciar la sesión cuando mejorara el tiempo.
Con Lionel Messi al frente, Argentina busca ser la tercera selección que retenga el título mundial. Scaloni quiere evitar cualquier alteración en el ritmo de su equipo ante la presión alta que espera del centro del campo español.
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Un momento histórico para ambas naciones
Pese al clima impredecible, la final del domingo es la tercera de Argentina en 12 años. Los campeones buscan su cuarto título —el segundo seguido— para afianzarse como la potencia actual del torneo. España aspira a su segunda corona.
Sea cual sea el resultado, el duelo del domingo en el MetLife Stadium cerrará un Mundial lleno de emoción, con dos de las selecciones más laureadas peleando por el título.
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